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Жителей Пинского района просят сообщать о фактах хищения с объектов АПК

09.07.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Во исполнение распоряжения МВД Республики Беларусь «О проведении мероприятий в период уборочной и заготовительной кампании 2019 года» сотрудниками ОВД Пинского райисполкома совместно с представителями местных властей, чтобы минимизировать криминогенные риски в сфере агропромышленного комплекса будут проводиться мероприятия, направленные на предупреждение и выявление нарушений.

Жителей Пинского района просят сообщать о фактах хищения с объектов АПК
Профилактические мероприятия положительно влияют на ситуацию, связанную с обеспечением сохранности товарно-материальных ценностей в агропромышленном комплексе, и позволяют своевременно реагировать на ее изменения.

В рамках проводимых мероприятий заинтересованными ведомствами проводится работа по предупреждению правонарушений в сфере АПК: осуществляется контроль за техническим парком хозяйств, использованием и сохранностью семенного фонда и удобрений, горюче-смазочных материалов, соблюдением правил по охране труда, транспортной и противопожарной безопасностью.

Рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе, поэтому особое внимание будет уделяться соблюдению трудовой дисциплины, выявлению фактов нахождения на рабочем месте работников в состоянии алкогольного опьянения. Также будут реализованы мероприятия по документированию фактов совершения хищений с объектов АПК, в том числе выявлению фактов незаконного хранения окрашенного топлива. Главной задачей проводимых мероприятий является устранение причин и условий, способствующих совершению административных и уголовно-наказуемых деяний.

  • мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, а равно покушение на такое имущество, влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест.
  • те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин или административный арест.
  • приобретение, хранение, использование или реализация физическими лицами окрашенного нефтяного жидкого топлива, поставляемого в установленном порядке в организации, выполняющие работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции, если в этих деяниях нет состава преступления и за исключением совершения нарушений, предусмотренных частями 3 и 4 настоящей статьи, влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин.

Уважаемые жители Пинского района! Если вам стало известно о лицах, причастных к совершению хищений товарно-материальных ценностей, а равно вы располагаете какой-либо значимой информацией о том, что все же совершено преступное посягательство, вы можете сообщить информацию по телефонам: 31-70-25, 31-20-44, 102 или 687-75-46.

Отделение профилактики Пинского РОВД.

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