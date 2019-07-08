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Жителей Пинского района просят сообщать о фактах хищения с объектов АПК
09.07.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Во исполнение распоряжения МВД Республики Беларусь «О проведении мероприятий в период уборочной и заготовительной кампании 2019 года» сотрудниками ОВД Пинского райисполкома совместно с представителями местных властей, чтобы минимизировать криминогенные риски в сфере агропромышленного комплекса будут проводиться мероприятия, направленные на предупреждение и выявление нарушений.
В рамках проводимых мероприятий заинтересованными ведомствами проводится работа по предупреждению правонарушений в сфере АПК: осуществляется контроль за техническим парком хозяйств, использованием и сохранностью семенного фонда и удобрений, горюче-смазочных материалов, соблюдением правил по охране труда, транспортной и противопожарной безопасностью.
Рейдовые мероприятия проводятся на постоянной основе, поэтому особое внимание будет уделяться соблюдению трудовой дисциплины, выявлению фактов нахождения на рабочем месте работников в состоянии алкогольного опьянения. Также будут реализованы мероприятия по документированию фактов совершения хищений с объектов АПК, в том числе выявлению фактов незаконного хранения окрашенного топлива. Главной задачей проводимых мероприятий является устранение причин и условий, способствующих совершению административных и уголовно-наказуемых деяний.
Уважаемые жители Пинского района! Если вам стало известно о лицах, причастных к совершению хищений товарно-материальных ценностей, а равно вы располагаете какой-либо значимой информацией о том, что все же совершено преступное посягательство, вы можете сообщить информацию по телефонам: 31-70-25, 31-20-44, 102 или 687-75-46.
Отделение профилактики Пинского РОВД.
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