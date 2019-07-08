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22-я международная выставка технологий и инноваций в промышленности ТехИнноПром

09.07.2019 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

22-я международная выставка технологий и инноваций в промышленности ТехИнноПром
Проводится под патронажем Правительства Республики Беларусь.

Выставка включает три тематических раздела:            Подробнее
  • Промышленное оборудование, технологии и продукция
  • Индустрия 4.0 – цифровая трансформация промышленности
  • Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология
Время и место проведения:

17 – 20 сентября 2019 года
Футбольный манеж, пр. Победителей, 20/2, г. Минск, Беларусь

 

Организатор: выставочное унитарное предприятие «ЭКСПОФОРУМ»

Цель выставки – продвижение инновационного промышленного оборудования, продукции и технологий отечественных и зарубежных компаний на региональные и международные рынки; укрепление деловых контактов и обмен опытом.

Для подготовки и проведения выставки приказом Министерства промышленности от 29 апреля 2019 года №186 создан организационный комитет.

Выставка включена в программу Белорусского промышленно-инвестиционного форума-2019, который проводится ежегодно, начиная с 1997 года, при официальной поддержке Совета Министров Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления, исполнительных органов власти всех областей Республики Беларусь и города Минска, общественных объединений.

В программе форума:
  • Панельная дискуссия, посвященная актуальным вопросам привлечения инвестиций в промышленность с презентацией инвестиционных возможностей Республики Беларусь
  • Международный симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество»
  • Международный научно-практический симпозиум «Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь»
  • Конференция «Опыт взаимодействия научных организаций и предприятий промышленного комплекса Республики Беларусь»
  • Конференция «Маркетинг В2В – интегратор развития отечественного промышленного потенциала»
  • Круглый стол «Перспективы применения композиционных материалов в нефтехимической промышленности Беларуси»
  • Биржа субконтрактов в промышленности
  • Ярмарка инновационных разработок «Промышленность: от инновации до производства»
  • Кооперационная биржа «Наука и промышленность – стратегия инновационного сотрудничества»
  • Конкурс сварщиков Беларуси с международным участием
  • Семинары и презентации участников выставки
Статистика 2018: 
  • участники выставки245 международных компаний, предприятий и фирм из Беларуси, Дании, Китая, России, Украины, Швеции;
  • посетили выставку и приняли участие в мероприятиях форума более 3000 специалистов из 19 стран, в том числе члены Правительства, руководители и специалисты высшего звена отраслевых министерств, государственных комитетов и концернов, исполнительных органов власти всех областей Республики Беларусь и города Минска, промышленных предприятий, учреждений науки и образования, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Беларусь, руководители международных организаций;
  • деловая программа32 мероприятия, в которых приняло участие более 1500 специалистов.

Приглашаем принять участие в выставке ТехИнноПром.

 
Теги: Минск
 
 
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Проводится под патронажем Правительства Республики Беларусь. Выставка включает три тематических раздела:            Подробнее Промышленное оборудование,...
 
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