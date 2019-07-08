22-я международная выставка технологий и инноваций в промышленности ТехИнноПром

Источник материала: Новости Докшицы



Проводится под патронажем Правительства Республики Беларусь.

Выставка включает три тематических раздела: Подробнее

Промышленное оборудование, технологии и продукция

Индустрия 4.0 – цифровая трансформация промышленности

Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология

Время и место проведения:

17 – 20 сентября 2019 года

Футбольный манеж, пр. Победителей, 20/2, г. Минск, Беларусь

Организатор: выставочное унитарное предприятие «ЭКСПОФОРУМ»

Цель выставки – продвижение инновационного промышленного оборудования, продукции и технологий отечественных и зарубежных компаний на региональные и международные рынки; укрепление деловых контактов и обмен опытом.

Для подготовки и проведения выставки приказом Министерства промышленности от 29 апреля 2019 года №186 создан организационный комитет .

Выставка включена в программу Белорусского промышленно-инвестиционного форума-2019 , который проводится ежегодно, начиная с 1997 года, при официальной поддержке Совета Министров Республики Беларусь , республиканских органов государственного управления, исполнительных органов власти всех областей Республики Беларусь и города Минска, общественных объединений.

В программе форума:

Панельная дискуссия, посвященная актуальным вопросам привлечения инвестиций в промышленность с презентацией инвестиционных возможностей Республики Беларусь

Международный симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество»

Международный научно-практический симпозиум «Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь»

Конференция «Опыт взаимодействия научных организаций и предприятий промышленного комплекса Республики Беларусь»

Конференция «Маркетинг В2В – интегратор развития отечественного промышленного потенциала»

Круглый стол «Перспективы применения композиционных материалов в нефтехимической промышленности Беларуси»

Биржа субконтрактов в промышленности

Ярмарка инновационных разработок «Промышленность: от инновации до производства»

Кооперационная биржа «Наука и промышленность – стратегия инновационного сотрудничества»

Конкурс сварщиков Беларуси с международным участием

Семинары и презентации участников выставки

Статистика 2018:

участники выставки: 245 международных компаний, предприятий и фирм из Беларуси, Дании, Китая, России, Украины, Швеции;

посетили выставку и приняли участие в мероприятиях форума более 3000 специалистов из 19 стран, в том числе члены Правительства, руководители и специалисты высшего звена отраслевых министерств, государственных комитетов и концернов, исполнительных органов власти всех областей Республики Беларусь и города Минска, промышленных предприятий, учреждений науки и образования, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Беларусь, руководители международных организаций;

деловая программа: 32 мероприятия, в которых приняло участие более 1500 специалистов.

Приглашаем принять участие в выставке ТехИнноПром.