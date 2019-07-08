22-я международная выставка технологий и инноваций в промышленности ТехИнноПром

Проводится под патронажем Правительства Республики Беларусь.
Выставка включает три тематических раздела: Подробнее
Промышленное оборудование, технологии и продукция
Индустрия 4.0 – цифровая трансформация промышленности
Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология
Время и место проведения:
17 – 20 сентября 2019 года
Футбольный манеж, пр. Победителей, 20/2, г. Минск, Беларусь
Организатор: выставочное унитарное предприятие «ЭКСПОФОРУМ»
Цель выставки – продвижение инновационного промышленного оборудования, продукции и технологий отечественных и зарубежных компаний на региональные и международные рынки; укрепление деловых контактов и обмен опытом.
Для подготовки и проведения выставки приказом Министерства промышленности от 29 апреля 2019 года №186 создан организационный комитет.
Панельная дискуссия, посвященная актуальным вопросам привлечения инвестиций в промышленность с презентацией инвестиционных возможностей Республики Беларусь
Международный симпозиум «Технологии. Оборудование. Качество»
Международный научно-практический симпозиум «Перспективы развития аддитивных технологий в Республике Беларусь»
Конференция «Опыт взаимодействия научных организаций и предприятий промышленного комплекса Республики Беларусь»
Конференция «Маркетинг В2В – интегратор развития отечественного промышленного потенциала»
Круглый стол «Перспективы применения композиционных материалов в нефтехимической промышленности Беларуси»
Биржа субконтрактов в промышленности
Ярмарка инновационных разработок «Промышленность: от инновации до производства»
Кооперационная биржа «Наука и промышленность – стратегия инновационного сотрудничества»
Конкурс сварщиков Беларуси с международным участием
Семинары и презентации участников выставки
Статистика 2018:
участники выставки: 245 международных компаний, предприятий и фирм из Беларуси, Дании, Китая, России, Украины, Швеции;
посетили выставку и приняли участие в мероприятиях форумаболее 3000 специалистов из 19 стран, в том числе члены Правительства, руководители и специалисты высшего звена отраслевых министерств, государственных комитетов и концернов, исполнительных органов власти всех областей Республики Беларусь и города Минска, промышленных предприятий, учреждений науки и образования, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Беларусь, руководители международных организаций;
деловая программа: 32 мероприятия, в которых приняло участиеболее 1500 специалистов.
Приглашаем принять участие в выставке ТехИнноПром.