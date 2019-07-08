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Польша завершает подсчет убытков от грязной российской нефти

09.07.2019 10:42 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Польская нефтяная компания Orlen завершит подсчет убытков от грязной российской нефти в ближайшее время. 

Как рассказал генеральный директор польской Orlen Даниэль Обайтек, после подсчета ущерба от поступления загрязненной органическими хлоридами нефти из России, претензии будут выставлены поставщикам. Процесс может занять несколько недель.

По сообщению Biznes-Alert, возможная сумма ущерба не называется.

Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти. Проблему признало Минэнерго России. 23 апреля белорусская сторона приняла решение приостановить экспорт светлых нефтепродуктов в страны Балтии, Польшу и Украину. 26 апреля транзит российской нефти через нефтепровод был прекращен полностью: принимать ее отказались в Польше, Чехии, Германии, Венгрии.

Поздее РФ сообщила, что суммы компенсаций за поставки российской нефти с превышением уровня хлорорганики будут определены к концу года.
 
 
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Польская нефтяная компания Orlen завершит подсчет убытков от грязной российской нефти в ближайшее время. 
 
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