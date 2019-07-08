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Польша завершает подсчет убытков от грязной российской нефти
Источник материала: БДГ
Польская нефтяная компания Orlen завершит подсчет убытков от грязной российской нефти в ближайшее время.
Как рассказал генеральный директор польской Orlen Даниэль Обайтек, после подсчета ущерба от поступления загрязненной органическими хлоридами нефти из России, претензии будут выставлены поставщикам. Процесс может занять несколько недель.
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Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим»
Поздее РФ
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Польская нефтяная компания Orlen завершит подсчет убытков от грязной российской нефти в ближайшее время.
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