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В Индии 13 тысяч жителей оказались в зоне наводнения

09.07.2019 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индии. В течение двух дней в стране не прекращаются тропические ливни, в результате чего затопило более 40 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии 13 тысяч жителей оказались в зоне наводнения

Потоки воды уничтожили почти 1000 гектаров сельхозугодий. Наибольший удар пришелся на округ Джоха. Уровень воды в крупнейшей реке региона Брахмапутре уже поднялся до критического уровня. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в стране продолжатся.

В Индии 13 тысяч жителей оказались в зоне наводнения

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Новости Индии. В течение двух дней в стране не прекращаются тропические ливни, в результате чего затопило более 40 населенных пунктов, сообщили в программе Новости...
 
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