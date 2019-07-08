|
В Индии 13 тысяч жителей оказались в зоне наводнения
Источник материала: СТВ
Новости Индии. В течение двух дней в стране не прекращаются тропические ливни, в результате чего затопило более 40 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потоки воды уничтожили почти 1000 гектаров сельхозугодий. Наибольший удар пришелся на округ Джоха. Уровень воды в крупнейшей реке региона Брахмапутре уже поднялся до критического уровня. По прогнозам синоптиков, сильные дожди в стране продолжатся.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Индии. В течение двух дней в стране не прекращаются тропические ливни, в результате чего затопило более 40 населенных пунктов, сообщили в программе Новости...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)