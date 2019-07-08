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Звёзды рока и оперы на одной сцене: 9 июля Президентский оркестр представит увертюру к «Славянскому базару»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фестивальный Витебск продолжает встречать гостей. До официального открытия музыкального форума остается два дня, но культурная программа уже началась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
9 июля под сводами летнего амфитеатра концерт дает Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарикина. Публике представят увертюру к фестивалю искусств. На одной сцене встретятся звезды рока и оперы.
А ближе к полуночи определится победитель международного детского конкурса на «Славянском» базаре. Во второй день юные артисты исполнят зарубежные хиты. Представительница Беларуси – Ксения Галецкая – выйдет под 19-м номером. Имя обладателя гран-при и «Золотой лиры» узнаем в день открытия фестиваля – 11 июля.
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Звёзды рока и оперы на одной сцене: 9 июля Президентский оркестр представит увертюру к «Славянскому базару»
Новости Беларуси. Фестивальный Витебск продолжает встречать гостей. До официального открытия музыкального форума остается два дня, но культурная программа уже...
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