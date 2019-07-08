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Жительница Рогачёва нашла у себя на даче под кроватью боеприпас

09.07.2019 10:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жительница Рогачёва в своём дачном доме нашла под кроватью снаряд времён Великой Отечественной войны. 

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома, в полдень 8 июля женщина позвонила спасателям и рассказала, что обнаружила в одной из комнат под кроватью предмет, похожий на боеприпас.

Прибывшие на место инцидента милиционеры, спасатели и сапёрно-техническая группа увидели под кроватью снаряд. Было принято решение эвакуировать людей из близлежащих домов и яслей-сада, всего были эвакуированы 28 детей и 8 взрослых.

Снаряд изъят и обезврежен группой разминирования. По факту случившегося ведётся проверка.

Весной 2019 года в Бресте женщина во время уборки в квартире нашла австрийское ружье. 

Находка была передана милиционерам – подробности здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. Жительница Рогачёва в своём дачном доме нашла под кроватью снаряд времён Великой Отечественной войны.  Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД...
 
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