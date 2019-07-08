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Жительница Рогачёва нашла у себя на даче под кроватью боеприпас
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жительница Рогачёва в своём дачном доме нашла под кроватью снаряд времён Великой Отечественной войны.
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Прибывшие на место инцидента милиционеры, спасатели и сапёрно-техническая группа увидели под кроватью снаряд. Было принято решение эвакуировать людей из близлежащих домов и яслей-сада, всего были эвакуированы 28 детей и 8 взрослых.
Снаряд изъят и обезврежен группой разминирования. По факту случившегося ведётся проверка.
Весной 2019 года в Бресте женщина во время уборки в квартире нашла австрийское ружье.
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Новости Беларуси. Жительница Рогачёва в своём дачном доме нашла под кроватью снаряд времён Великой Отечественной войны. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД...
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