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За реставрацией «Ночного дозора» Рембрандта можно наблюдать онлайн

09.07.2019 10:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. В Нидерландах реставрацию «Ночного дозора» Рембрандта превратили в онлайн-шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За реставрацией «Ночного дозора» Рембрандта можно наблюдать онлайн

За воссозданием самой знаменитой картины из творческого наследия художника можно наблюдать на сайте Королевского музея страны или же в самом здании.

За реставрацией «Ночного дозора» Рембрандта можно наблюдать онлайн

Специально для посетителей вокруг полотна установили стеклянный павильон. Ожидается, что восстановительные работы картины займут порядка 10 месяцев.

За реставрацией «Ночного дозора» Рембрандта можно наблюдать онлайн

В последний раз «Ночной дозор» реставрировали в 1975 году после того, как картину повредил бросившийся на нее человек с ножом.

За реставрацией «Ночного дозора» Рембрандта можно наблюдать онлайн

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Новости Нидерландов. В Нидерландах реставрацию «Ночного дозора» Рембрандта превратили в онлайн-шоу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За...
 
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