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В июле руководители госорганов проведут приёмы граждан в регионах: рассказываем даты

09.07.2019 10:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ускорить решение насущных проблем граждан на местах помогут руководители государственных органов. До конца месяца выездные приемы организуют во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле руководители госорганов проведут приёмы граждан в регионах: рассказываем даты

Так, уже 10 июля жители Житковичского района смогут задать свои вопросы председателю Госкомитета по имуществу Андрею Гаеву. В среду (11 июля) министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко посетит Шклoвский райисполком, а министр юстиции Олег Слижeвский – Свислoчский. В Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды запланированы встречи с профильным министром Андреем Худыкoм. А 19 июля министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Кoлтович проведет прием граждан в Кирoвском райиспoлкоме.

Люди в материале: Андрей Гаев, Владимир Ващенко, Олег Слижeвский, Андрей Худык
 
 
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Новости Беларуси. Ускорить решение насущных проблем граждан на местах помогут руководители государственных органов. До конца месяца выездные приемы организуют...
 
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