В июле руководители госорганов проведут приёмы граждан в регионах: рассказываем даты

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ускорить решение насущных проблем граждан на местах помогут руководители государственных органов. До конца месяца выездные приемы организуют во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Так, уже 10 июля жители Житковичского района смогут задать свои вопросы председателю Госкомитета по имуществу Андрею Гаеву. В среду (11 июля) министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко посетит Шклoвский райисполком, а министр юстиции Олег Слижeвский – Свислoчский. В Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды запланированы встречи с профильным министром Андреем Худыкoм. А 19 июля министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Кoлтович проведет прием граждан в Кирoвском райиспoлкоме.