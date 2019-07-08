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«Человек, с которого мы брали и берём пример»: в Гродно открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву

09.07.2019 09:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гродно в торжественной обстановке под военный оркестр открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Человек, с которого мы брали и берём пример»: в Гродно открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву

Сама доска выполнена из красного гранита, барельеф – из бронзы. Ветеран изображен в том самом мундире, в котором он участвовал в параде Победы на Красной площади в 1945 году. На центральном месте – звезда Героя, которую Иван Лебедев получил за форсирование Днепра, где он заменил раненого командира дивизиона, уничтожил десятки немецких танков и пехоту и успешно удержал занятый плацдарм до прихода основных сил. Память о подвиге теперь хранят внуки и правнуки.

«Человек, с которого мы брали и берём пример»: в Гродно открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву

Екатерина Колесник, правнучка И. Д. Лебедева:
Он рассказывал, как там все происходило, как там каждый погибал, ранен был, медпункты были перезаполнены больными, ранеными.

«Человек, с которого мы брали и берём пример»: в Гродно открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву

Алла Колесник, внучка И. Д. Лебедева:
Он очень достойно нес свою службу. И хочу поблагодарить власти за то, что они помнят о нем, увековечивают.

«Человек, с которого мы брали и берём пример»: в Гродно открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву

Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области:
Человек, с которого мы брали и берем пример, которому мы подражаем и хотим быть похожими на него. Человек, который посвятил свою жизнь служению народу. И мы сейчас используем то, что заложено было Иваном Даниловичем Лебедевым для того, чтобы совершенствовать, развивать и жить в мирной и спокойной Республике Беларусь.

«Человек, с которого мы брали и берём пример»: в Гродно открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву

Почетный гражданин Гродно Иван Лебедев ушел из жизни пять лет назад в возрасте 98-ми лет. Это был последний Герой Советского Союза, который проживал в городе на Немане.

Люди в материале: Иван Лебедев, Екатерина Колесник, Алла Колесник, Вячеслав Раманенко
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Гродно в торжественной обстановке под военный оркестр открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву, сообщили в программе...
 
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