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«Человек, с которого мы брали и берём пример»: в Гродно открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно в торжественной обстановке под военный оркестр открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сама доска выполнена из красного гранита, барельеф – из бронзы. Ветеран изображен в том самом мундире, в котором он участвовал в параде Победы на Красной площади в 1945 году. На центральном месте – звезда Героя, которую Иван Лебедев получил за форсирование Днепра, где он заменил раненого командира дивизиона, уничтожил десятки немецких танков и пехоту и успешно удержал занятый плацдарм до прихода основных сил. Память о подвиге теперь хранят внуки и правнуки.
Екатерина Колесник, правнучка И. Д. Лебедева:
Алла Колесник, внучка И. Д. Лебедева:
Вячеслав Раманенко, военный комиссар Гродненской области:
Почетный гражданин Гродно Иван Лебедев ушел из жизни пять лет назад в возрасте 98-ми лет. Это был последний Герой Советского Союза, который проживал в городе на Немане.
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«Человек, с которого мы брали и берём пример»: в Гродно открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву
Новости Беларуси. В Гродно в торжественной обстановке под военный оркестр открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Лебедеву, сообщили в программе...
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