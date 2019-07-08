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Совет врачей: при каких заболеваниях нужно есть грибы
Источник материала: СТВ
Врачи-диетологи рекомендуют употреблять в пищу 120-150 грамм грибов ежедневно. В них содержатся витамины и полезные вещества, которые улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной системы, и даже борются с образованием опухолевых клеток.
Как
Также врачи рекомендуют грибы диабетикам. Дело в том, что в грибах присутствуют пищевые волокна, которые снижают уровень глюкозы в крови.
Однако следует обращать внимание на то, где грибы растут. Об этом рассказал президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник. Ни в коем случае нельзя собирать и есть грибы, которые растут вблизи автотрассы. Они впитывают в себя все вредные вещества, как губки. В таких грибах содержатся тяжелые металлы и токсины, которые пагубно влияют на здоровье.
Эксперты рассказали и о противопоказаниях для употребления грибов. Это, в первую очередь, заболевания желудка в период обострения: гастрит, язва, панкреатит. Не стоит есть грибы и при почечной и печеночной недостаточности.
Как же правильно приготовить грибы? Оптимальный вариант – пожарить их на гриле без добавления масла. Так как период обработки кратковременный, максимально сохраняются полезные свойства этого продукта.
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Врачи-диетологи рекомендуют употреблять в пищу 120-150 грамм грибов ежедневно. В них содержатся витамины и полезные вещества, которые улучшают работу...
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