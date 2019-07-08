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Совет врачей: при каких заболеваниях нужно есть грибы

09.07.2019 09:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Врачи-диетологи рекомендуют употреблять в пищу 120-150 грамм грибов ежедневно. В них содержатся витамины и полезные вещества, которые улучшают работу сердечно-сосудистой и нервной системы, и даже борются с образованием опухолевых клеток.

Совет врачей: при каких заболеваниях нужно есть грибы
Фото: instagram.com/armen.albertian

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Как сообщает информационное агентство РИА Новости, белок, фосфор, кальций и другие полезные вещества в грибах укрепляют костную ткань и помогают образованию и развитию новых клеток крови в организме. К тому же, в грибах нет холестерина, так как это продукт растительного происхождения. Поэтому они не противопоказаны людям, страдающим от лишнего веса.

Также врачи рекомендуют грибы диабетикам. Дело в том, что в грибах присутствуют пищевые волокна, которые снижают уровень глюкозы в крови.

Совет врачей: при каких заболеваниях нужно есть грибы
Фото: instagram.com/mosoblcomles/

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Однако следует обращать внимание на то, где грибы растут. Об этом рассказал президент научного общества гастроэнтерологов России, профессор Леонид Лазебник. Ни в коем случае нельзя собирать и есть грибы, которые растут вблизи автотрассы. Они впитывают в себя все вредные вещества, как губки. В таких грибах содержатся тяжелые металлы и токсины, которые пагубно влияют на здоровье.

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Совет врачей: при каких заболеваниях нужно есть грибы
Фото: instagram.com/armen.albertian/

Эксперты рассказали и о противопоказаниях для употребления грибов. Это, в первую очередь, заболевания желудка в период обострения: гастрит, язва, панкреатит. Не стоит есть грибы и при почечной и печеночной недостаточности.

Как же правильно приготовить грибы? Оптимальный вариант – пожарить их на гриле без добавления масла. Так как период обработки кратковременный, максимально сохраняются полезные свойства этого продукта.

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Врачи-диетологи рекомендуют употреблять в пищу 120-150 грамм грибов ежедневно. В них содержатся витамины и полезные вещества, которые улучшают работу...
 
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