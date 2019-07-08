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Во внутренних войсках МВД начался новый учебный период

09.07.2019 09:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во всех соединениях и воинских частях внутренних войск МВД Беларуси 9 июля пройдут торжественные митинги, посвященные открытию нового учебного периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во внутренних войсках МВД начался новый учебный период

По традиции учебный год начнут с проведения комплексного занятия по безопасности. Для военнослужащих смоделируют различные ситуации, возникающие в ходе подготовки и служебно-боевой деятельности, отработают порядок действий в различных случаях, в том числе при обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами, имитационными средствами, огнеопасными жидкостями, при передвижении в грузовом транспорте.

Во внутренних войсках МВД начался новый учебный период

Научат молодых бойцов и методам оказания первой медпомощи.

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Новости Беларуси. Во всех соединениях и воинских частях внутренних войск МВД Беларуси 9 июля пройдут торжественные митинги, посвященные открытию нового учебного...
 
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