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Во внутренних войсках МВД начался новый учебный период
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во всех соединениях и воинских частях внутренних войск МВД Беларуси 9 июля пройдут торжественные митинги, посвященные открытию нового учебного периода, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции учебный год начнут с проведения комплексного занятия по безопасности. Для военнослужащих смоделируют различные ситуации, возникающие в ходе подготовки и служебно-боевой деятельности, отработают порядок действий в различных случаях, в том числе при обращении с огнестрельным оружием, боеприпасами, имитационными средствами, огнеопасными жидкостями, при передвижении в грузовом транспорте.
Научат молодых бойцов и методам оказания первой медпомощи.
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Новости Беларуси. Во всех соединениях и воинских частях внутренних войск МВД Беларуси 9 июля пройдут торжественные митинги, посвященные открытию нового учебного...
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