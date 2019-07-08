Не шокируй соседа. Элементарные правила этикета в поезде

Источник материала: Аргументы и факты

Можно ли открыть окно? Прилично ли переодеваться в присутствии соседей? И до какого часа допустимо пользоваться индивидуальным светильником? Попадая в поезд, многие из нас задают себе эти и многие другие элементарные вопросы. Ответы на них "АиФ" узнал у педагога-консультанта по этикету и деловому протоколу Татьяны Николаевой.

Миссия «Переодеться»

Когда мы приходим домой, то в обязательном порядке переодеваемся. Купе — по сути, тоже наш дом, только на время, поэтому все-таки желательно менять одежду в дороге. Но обстоятельства бывают разные, так что это скорее рекомендация, чем строгое правило, которое ни в коем случае нельзя нарушать.

Если вам нужно переодеться, безусловно, можно попросить соседей выйти. Главное, чтобы в этот момент вы не отвлекали их от еды и попутчикам было несложно удовлетворить вашу просьбу, ведь есть люди, которым трудно передвигаться по состоянию здоровья.

В купе, где едут пассажиры одного пола, например, чисто женском, можно свободно переодеваться. В этом нет ничего криминального, ведь в раздевалке тренажерного зала мы делаем это абсолютно спокойно. Только не надо трясти своей одеждой над столом и оголяться в тот момент, когда другие едят.

Некоторые из нас так приспособились к переездам, что научились переодеваться под одеялом. Почему бы и нет? Когда легким движением руки пижамные штаны превращаются в джинсы, это допустимо. Главное, чтобы все было быстро и у присутствующих не возникало ощущения неловкости, когда вы кряхтите под одеялом, пытаясь натянуть на себя брюки или что-то снять.

Замечу, что, когда кто-то из пассажиров переодевается в вашем присутствии, не надо смотреть на него, лучше почитайте книгу или поглядите в окно, не смущайте человека.

Никаких голых торсов

Находиться в купе с голым торсом неприлично. Это правило касается любого общественного места. Даже если вам очень жарко, наденьте что-нибудь. Лучше, если это будет футболка, а не просто майка. Одно дело, когда вы валяетесь на своей полке полуголым. Другое — когда вы дефилируете в таком виде в присутствии малознакомых людей по купе, особенно если они едят!

Природа так устроила, что мужчины потеют больше, чем женщины, а значит, все части тела с обильным потоотделением нужно прикрывать.

Не открыть ли нам окно?

Если вам очень жарко и кондиционер в купе явно не справляется со своей задачей либо вообще отсутствует, прежде чем открыть окно, спросите разрешения у других пассажиров, ведь есть люди, которые жутко боятся сквозняков. Аналогичная просьба должна прозвучать, если вы хотите открыть дверь в купе. Подобные вопросы всегда нужно обговаривать с попутчиками.

Фотофакт. Николай Лукашенко в плацкарте поезда Адлер - Витебск Подробнее

Запах курочки и яиц

Находясь в поезде, помните, что нужно заботиться не только о себе, но и об окружающих тоже. Выкидывайте остатки еды, которые быстро разлагаются и дурно пахнут. Не складируйте их, чтобы потом донести до урны за пять минут до прибытия поезда в пункт назначения. Никто не говорит вам, что нужно поесть и тут же бежать в тамбур к мусорному баку. Просто захватите пакет с остатками еды (который предварительно, разумеется, нужно хорошо закрыть, чтобы никакие запахи не распространялись в купе) в ближайшее посещение уборной. Если речь идет о бумажках от конфет и аналогичном мусоре, то его можно выносить когда вашей душе угодно, поскольку он не издает запахов и не мешает другим пассажирам.

Право собственности на нижнюю полку

Согласно правилам, нижняя полка принадлежит тому, кто ее оплатил. Но, это не означает, что нужно лишать своего соседа возможности посидеть на ней, когда он выразит такое желание. Даже если вы застелили белье, просто положите в конце полки одеяло или простынь (той стороной, которая не будет вас касаться) и позвольте пассажиру сверху на время расположиться. Безусловно, если вы собираетесь спать, то вполне можно попросить попутчика занять свое место.

В свою очередь, тем, кто находится на второй полке, нужно соотносить время приема пищи со сном соседей, чтобы не получилось так, что в 7 утра, когда все еще спят, вы вдруг спуститесь вниз и начнете шуршать своими пакетами и доставать курочку. В таком случае лучше подождать, когда все проснутся.

Светло как днем

Использовать индивидуальный свет можно, даже когда другие пассажиры легли спать. По большому счету вы вообще можете его не выключать (если в этом есть острая необходимость).

Когда вы заходите в купе ночью и все уже спят, используйте именно индивидуальное освещение, а не общее. Если его нет или оно не работает, просто приоткройте немного дверь. Еще один важный момент: заранее подготовьте вещи и еду, чтобы достать все необходимое, не шурша пакетами и не мешая другим пассажирам. Одно дело, если в три часа ночи вы достанете бутылочку с йогуртом или бутерброды, завернутые в специальную бумагу, и другое, если вы начнете бить яйца об стол и совершать аналогичные громкие манипуляции.

«Алло, я вас не слышу!»

Если вы хотите поговорить по телефону, лучше выйти из купе или как минимум не вести каких-то личных разговоров при своих попутчиках. Конечно, когда нужно сказать буквально пару фраз, можно никуда не выходить, но длинные беседы требуют более интимной обстановки. Также замечу, что, когда соседи уже легли спать, никаких диалогов по телефону вести в купе категорически нельзя.

Интимный вопрос

Не секрет, что в утренние часы и вечером, когда основная часть пассажиров ложится спать, в уборные выстраиваются огромные очереди. В такие часы пик не стоит надолго занимать туалет, сделайте только самые необходимые процедуры. Если вам нужно накраситься, уложить волосы и т. д., озаботьтесь своими делами пораньше, а не за час до приезда в пункт назначения. Помните, что вы не одни в вагоне, поэтому занимать уборную на полчаса — это некрасиво.