В Минске пьяный парень «надрифтил» на каршеринговом авто на 3 года лишения прав

Источник материала: Tut.by

В столице инспекторы задержали нетрезвого парня на каршеринговом автомобиле. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





Инцидент произошел 3 июля. В милицию поступило сообщение от граждан, которые пояснили, что на улице Октябрьской дрифтует каршеринговый Volkswagen Polo. Сотрудники ГАИ приехали к месту вызова и задержали водителя. Медицинское освидетельствование показало, что 20-летний парень пьян — 1,2 промилле.

В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол за управление авто в нетрезвом виде. 4 июля его на 3 года лишили права управления и оштрафовали на 70 базовых величин (1785 рублей).