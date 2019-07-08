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В Минске пьяный парень «надрифтил» на каршеринговом авто на 3 года лишения прав
Источник материала: Tut.by
В столице инспекторы задержали нетрезвого парня на каршеринговом автомобиле. Об этом
Инцидент произошел 3 июля. В милицию поступило сообщение от граждан, которые пояснили, что на улице Октябрьской дрифтует каршеринговый Volkswagen Polo. Сотрудники ГАИ приехали к месту вызова и задержали водителя. Медицинское освидетельствование показало, что 20-летний парень пьян — 1,2 промилле.
В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол за управление авто в нетрезвом виде. 4 июля его на 3 года лишили права управления и оштрафовали на 70 базовых величин (1785 рублей).
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Медицинское освидетельствование показало 1,2 промилле алкоголя.
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