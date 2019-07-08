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В Минске пьяный парень «надрифтил» на каршеринговом авто на 3 года лишения прав

09.07.2019 10:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В столице инспекторы задержали нетрезвого парня на каршеринговом автомобиле. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Инцидент произошел 3 июля. В милицию поступило сообщение от граждан, которые пояснили, что на улице Октябрьской дрифтует каршеринговый Volkswagen Polo. Сотрудники ГАИ приехали к месту вызова и задержали водителя. Медицинское освидетельствование показало, что 20-летний парень пьян — 1,2 промилле.

В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол за управление авто в нетрезвом виде. 4 июля его на 3 года лишили права управления и оштрафовали на 70 базовых величин (1785 рублей).

 
 
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Медицинское освидетельствование показало 1,2 промилле алкоголя.
 
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