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Литва вооружается новейшими боевыми машинами

09.07.2019 10:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 9 июля, в Рукле Йонавского района Литвы состоится официальная передача Вооруженным силам страны первых боевых машин Boxer. Об этом пишет ru.delfi.lt.


Фото: wikipedia.org

Сообщается, что в мероприятии примут участие представители немецкого консорциума Artec (именно он производит БМП), Организации по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR), руководство Минобороны и командование литовской армии. После передачи машин их переименуют из Boxer в Vilkas («Волк»).

Башни для новых боевых машин будут израильского производства. Основным вооружением «Волков» станут 30-миллиметровые пушки MK-44S и управляемые противотанковые ракеты Spike LR.

Литва заказала 88 Boxer-ов в вариантах БМП и машин управления еще в августе 2016 года. Общая сумма контракта составила почти 400 миллионов евро.

Боевая бронированная машина Boxer — один из новейших представителей своего класса. В отличие от наиболее распространенных в мире БМП, она производится только с 2009 года, а в эксплуатации находится с 2011.

 
 
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Первые машины будут переданы стране уже сегодня.
 
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