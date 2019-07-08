В одном из минских парков в эту субботу пройдет фестиваль для всей семьи. Бесплатный!

Источник материала: Tut.by

Благотворительный детский фестиваль «Дети и Будущее, 21 век» пройдет 13 июля в Лошицком парке . Вход на мероприятие свободный.



Фото предоставлено организаторами

«Дети и будущее, 21 век» — мероприятие для всей семьи, на котором родители смогут без лишних трат провести субботний досуг со своими детьми, посмотреть выступления на главной сцене, перекусить на фудкорте и принять участие в развлекательных активностях. Главным событием фестиваля будет концерт, который даст возможность детям, в том числе из инклюзивных творческих коллективов, выступить перед большой аудиторией и продемонстрировать свои таланты.

Этот проект — универсальная площадка, которая объединит детей вне зависимости от их особенностей развития. Организаторы планируют превратить этот фест в ежегодное мероприятие.



Фото предоставлено организаторами

Фестиваль «Дети и будущее, 21 век» даст возможность детям с особенностями развития почувствовать себя хозяевами сцены, получить аплодисменты зрителей и поделиться с окружающими своим восприятием мира. В концерте примет участие центр развития и моды «Голден Кидс», музыкальная инклюзивная студия «Вяселка» и другие детские коллективы. Также на территории фестиваля дети смогут провести время в игровой зоне от UNICEF.

На одной сцене с детскими коллективами выступят хорошо знакомые всем Фиксики, которые привезут с собой «Фикси-шоу» — спектакль-приключение, где каждый зритель становится его участником. Артисты приедут в Минск с радиоуправляемыми моделями и надувным реквизитом, уникальными декорациями и костюмами, созданными на 3D-принтере, благодаря чему актеры выглядят точь-в-точь как их мультяшные прототипы.

В атмосфере всеобщего веселья дети и их родители получат море удовольствия, раскроют свои творческие способности и смогут завести новых друзей.

Когда: 13 июля, 14.00 — 18.00. Где: Лошицкий парк. Сколько: бесплатно.

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