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Алкоголь назван более опасным, чем кокаин и героин

09.07.2019 10:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Алкоголь назван более опасным, чем кокаин и героин

фото: epochtimes.ru

С таким заявлением выступила глобальная комиссия по наркополитике.

В международную комиссию (Global Commission on Drug Policy, GCDP), которая выпустила доклад «Классификация психотропных веществ: когда наука осталась в стороне», входят известные политики, общественные деятели и бизнесмены, например, Ричард Брэнсон, экс-президент Польши Александр Квасьневский, бывшая премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, экс-президент Португалии Жоржу Сампайо, экс-глава ФРС США Пол Волкер, а также другие бывшие главы государств и международных организаций. Все они уже несколько лет пытаются добиться того, чтобы страны либерализировали свою наркополитику, пишет "Коммерсантъ".

Комиссия подвергает критике классификацию наркотических веществ ООН, которая стала базой для Единой конвенции ООН о наркотических средствах, ограничивающей доступ к продуктам каннабиса, кокаина и опиума, разрешая их употребление только в медицинских целях. Однако, по мнению комиссии, классификация устарела, а законы разрабатывались без опоры на современные научные исследования.  В результате, утверждают авторы доклада, опираясь на данные ВОЗ, 83% населения планеты не имеет доступа к опиоидным обезболивающим средствам.

Отмечается также, что такая ситуация привела к укреплению наркокартелей, росту коррупции, переполненности тюрем и манипулированию законами со стороны правоохранителей. Экс-президент Швейцарии Рут Дрейфусс призвала к пересмотру Международной системы классификации наркотических веществ. Она отметила, что степень вреда кокаина, героина, каннабиса и его смол в последний раз была рассмотрена 30 лет назад. Однако, как отмечает GCDP, для общества есть куда более вредные вещества, которые не запрещены законом,— это алкоголь и табак.

Комиссия апеллирует к исследованию британских ученых Дэвида Натта, Лесли Кинга и Лоуренса Филлипса, опубликованному в научном журнале The Lancet еще в ноябре 2010 года. Ученые выработали собственную классификацию вредных веществ, оценив их по 16 критериям. Девять из критериев относились к вреду, наносимому веществом непосредственно здоровью того, кто его употребляет, а семь — к вреду для окружающих. В результате самым опасным для общества оказался алкоголь, набравший 72 балла и заметно опередивший героин (55 баллов) и крэк (54). При этом под запретом находятся только героин и крэк. Табак, также доступный в свободной продаже, занял в этой классификации шестое место, опередив, например, амфетамин, каннабис, экстази и ЛСД.

Лидерство алкоголя в списке объясняется в первую очередь вредом, наносимым окружающим под его воздействием. Речь идет о преступлениях — убийствах, нанесении телесных повреждений, а также травмах в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, алкоголь часто становится виновником распада семей и роста беспризорности. Лидерами же по степени вреда непосредственно для здоровья употребляющих, по оценке ученых, стали крэк, героин и метамфетамин, набравшие 37, 34 и 32 балла соответственно.


 
 
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С таким заявлением выступила глобальная комиссия по наркополитике.
 
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