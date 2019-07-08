Алкоголь назван более опасным, чем кокаин и героин

Источник материала: Ежедневник



фото: epochtimes.ru

С таким заявлением выступила глобальная комиссия по наркополитике.

В международную комиссию (Global Commission on Drug Policy, GCDP), которая выпустила доклад «Классификация психотропных веществ: когда наука осталась в стороне», входят известные политики, общественные деятели и бизнесмены, например, Ричард Брэнсон, экс-президент Польши Александр Квасьневский, бывшая премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк, бывший премьер-министр Греции Георгиос Папандреу, экс-президент Португалии Жоржу Сампайо, экс-глава ФРС США Пол Волкер, а также другие бывшие главы государств и международных организаций. Все они уже несколько лет пытаются добиться того, чтобы страны либерализировали свою наркополитику, пишет "Коммерсантъ" .

Комиссия подвергает критике классификацию наркотических веществ ООН, которая стала базой для Единой конвенции ООН о наркотических средствах, ограничивающей доступ к продуктам каннабиса, кокаина и опиума, разрешая их употребление только в медицинских целях. Однако, по мнению комиссии, классификация устарела, а законы разрабатывались без опоры на современные научные исследования. В результате, утверждают авторы доклада, опираясь на данные ВОЗ, 83% населения планеты не имеет доступа к опиоидным обезболивающим средствам.

Отмечается также, что такая ситуация привела к укреплению наркокартелей, росту коррупции, переполненности тюрем и манипулированию законами со стороны правоохранителей. Экс-президент Швейцарии Рут Дрейфусс призвала к пересмотру Международной системы классификации наркотических веществ. Она отметила, что степень вреда кокаина, героина, каннабиса и его смол в последний раз была рассмотрена 30 лет назад. Однако, как отмечает GCDP, для общества есть куда более вредные вещества, которые не запрещены законом,— это алкоголь и табак.

Комиссия апеллирует к исследованию британских ученых Дэвида Натта, Лесли Кинга и Лоуренса Филлипса, опубликованному в научном журнале The Lancet еще в ноябре 2010 года. Ученые выработали собственную классификацию вредных веществ, оценив их по 16 критериям. Девять из критериев относились к вреду, наносимому веществом непосредственно здоровью того, кто его употребляет, а семь — к вреду для окружающих. В результате самым опасным для общества оказался алкоголь, набравший 72 балла и заметно опередивший героин (55 баллов) и крэк (54). При этом под запретом находятся только героин и крэк. Табак, также доступный в свободной продаже, занял в этой классификации шестое место, опередив, например, амфетамин, каннабис, экстази и ЛСД.

Лидерство алкоголя в списке объясняется в первую очередь вредом, наносимым окружающим под его воздействием. Речь идет о преступлениях — убийствах, нанесении телесных повреждений, а также травмах в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, алкоголь часто становится виновником распада семей и роста беспризорности. Лидерами же по степени вреда непосредственно для здоровья употребляющих, по оценке ученых, стали крэк, героин и метамфетамин, набравшие 37, 34 и 32 балла соответственно.



