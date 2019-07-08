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Завтра откроется движение по новой дороге - Южной магистрали

09.07.2019 11:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Движение по Южной магистрали открывается 10 июля. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Южная магистраль на карте. Скриншот: Яндекс. Карты

Информацией с журналистами поделился главный инженер ГП «Гордорстрой» Василий Тибеж.

Магистраль располагается в Октябрьском районе Минска и является продолжением улицы Володько. Она проходит параллельно железной дороге до пересечения с улицей Асаналиева — Серова. В перспективе объект планируют продлить до МКАД.

Частично движение по новой магистрали открылось еще в феврале нынешнего года. Сейчас оно запускается на всем протяжении.

Общая протяженность новой улицы почти 2,5 километра. На ее пересечении с улицей Аэродромной построена двухуровневая транспортная развязка с автомобильным путепроводом. Работы по созданию новой магистрали стартовали в сентябре 2017.

Был продлен существующий подземный пешеходный переход на станции «Минск-Южный», реконструированы разворотное кольцо автобусов и троллейбусов на диспетчерской станции «Серова», перекресток с улицей Асаналиева и примыкающие к строительству участки других дорог. Проложены необходимые для эксплуатации новой магистрали инженерные сети, велодорожка, установлено освещение, на путепроводе — ограждение вымощены плиткой пешеходные дорожки.

 
Теги: Минск
 
 
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Магистраль располагается в Октябрьском районе Минска и является продолжением улицы Володько
 
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