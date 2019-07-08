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В Германии в озере нашли тело мужчины. Предположительно, это дальнобойщик из Беларуси
Источник материала: Tut.by
В озере города Бенсхайм, расположенном на территории центральной Германии, найдено тело мужчины. Накануне в этой местности искали водителя грузовика из Беларуси,
Утром 8 июля прохожий заметил в озере города Бенсхайм тело мужчины и сообщил об этом в экстренные службы. Обстоятельства смерти выясняют следователи, точную причину смерти должны назвать эксперты.
Предполагают, что погибший — 34-летний дальнобойщик из Беларуси, которого искали здесь с 6 июля. Вечером в субботу,
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Его искали с субботы, когда он пошел искупаться вместе с коллегами.
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