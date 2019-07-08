В Германии в озере нашли тело мужчины. Предположительно, это дальнобойщик из Беларуси

Источник материала: Tut.by

В озере города Бенсхайм, расположенном на территории центральной Германии, найдено тело мужчины. Накануне в этой местности искали водителя грузовика из Беларуси, сообщает издание presseportal.de.



Фото взято с сайта: keutz-tvnews.de

Утром 8 июля прохожий заметил в озере города Бенсхайм тело мужчины и сообщил об этом в экстренные службы. Обстоятельства смерти выясняют следователи, точную причину смерти должны назвать эксперты.

Предполагают, что погибший — 34-летний дальнобойщик из Беларуси, которого искали здесь с 6 июля. Вечером в субботу, уточняет издание keutz-tvnews.de, он припарковал машину и пошел с коллегами на пляж, последний раз его видели в промежутке между 18.00 и 19.00. Грузовик оставался без хозяина утром, и люди забили тревогу. На берегу нашли только одежду и телефон.