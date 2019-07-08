Откручивал цены, отменил льготы и дал «по пиццот». Как Лукашенко влиял на кошельки белорусов

Источник материала: Tut.by

Белорусы на фоне соседей никогда не могли похвастаться высокими доходами: по средней зарплате и сейчас мы обгоняем только украинцев. Правда, на их же фоне мы всегда выгодно отличались «соцпакетом» от государства — не так много платили за коммуналку и транспорт, не так поздно выходили на пенсию и так далее. Если подходить совсем упрощенно, то социальная политика последних лет — этакая игра государства с народом. «Соцпакет» то ужимают, предлагая больше зарабатывать самим, то расширяют взамен на политическую лояльность. В проекте «Четверть века» FINANCE.TUT.BY посмотрел, как Александр Лукашенко все эти годы влиял на кошельки белорусов.

«Четверть века» — спецпроект TUT.BY об итогах 25-летнего правления Александра Лукашенко, который выиграл свои первые президентские выборы 10 июля 1994 года. Мы посмотрим, что он сделал с тех пор, как он изменил Беларусь. У нас нет задачи восхвалять или очернять политику президента, 25 лет — достаточно, чтобы каждый сам сделал свои выводы. Мы лишь попробуем честно разобраться, что произошло.

Отменил советские льготы

Бесплатные лекарства, отдых в местных здравницах, проезд в транспорте и льготные кредиты на жилье — так многодетным, чернобыльцам, студентам, пенсионерам и прочим многочисленным категориям граждан долгие годы компенсировали невысокие доходы. Сам президент часто называл и называет Беларусь «страной льготников». Готовить почву для наведения порядка в этой сфере Александр Лукашенко начал почти сразу после прихода к власти.

— Предстоит подписать указ о льготах. Понимаю, что стою на пороге непопулярных мер. Однако убежден: со временем люди поймут и оценят необходимость их принятия. В 10-миллионой республике 7 миллионов льготников. Это ведь абсурд. И находятся все они практически на содержании рабочего, — рассуждает президент во время интервью в июле 1995 года.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Вскоре он подпишет первый указ об упорядочении льгот, но многие из них (например, право бесплатного проезда для детей до 7 лет) сохранятся. По сути, советская система социальной поддержки после этого в довольно широкой форме просуществовала больше 10 лет. Были и скидки на проезд в транспорте, и почти бесплатные кредиты на жилье на 40 лет на селе, и дешевые квартиры для многодетных, и льготы по коммуналке.

— Наш народ привык к высокому уровню социальной защиты со стороны государства, и власть не может эти надежды обмануть, — объясняет ситуацию со льготами президент, выступая на сессии Верховного Совета 13-го созыва в 1996 году. — Это говорит о том, что мы не можем ни в коем случае отказаться от так называемого бесплатного образования и бесплатной медицины. Но этого мы должны добиваться не путем сохранения в прежнем виде социального «иждивенчества», которое прежде держалось на, по существу, бесплатных энергоносителях. Их сегодня просто нет.

А вот по-живому стали резать только в 2007 году. Скандальный документ об упорядочении льгот в парламенте представляла тогдашняя глава администрации Наталья Петкевич, против документа выступил только один депутат.

Цитата в тему: «Я не жду от вас понимания. Доводов по лишению льгот найти невозможно. Не от больших денег, не от хорошей жизни государство экономит. Сегодня надо поддержать население в связи с увеличением цен на энергоресурсы. Можно сохранить льготы, но мы соответственно получим жировки в три-четыре раза больше». 3 мая 2007 года, глава администрации президента Наталья Петкевич на встрече с депутатами Палаты представителей.

Одновременно появился президентский указ об адресной социальной поддержке — чтобы «предоставить льготы тем, кому они действительно необходимы».

— Для обеспечения достойного уровня жизни гражданам надо дать не льготы, а работу, нормальную зарплату, пенсию, стипендию, а господдержка должна оказываться малообеспеченным, социально незащищенным людям, — примерно так всякий раз говорит президент, когда заходит речь про льготы в настоящее время.

Что мы получили в итоге: по данным Минтруда и соцзащиты, сейчас в Беларуси адресную социальную помощь из бюджета получает 85,5 тысячи человек (сведения за 1-й квартал 2019 года). Средний размер помощи на человека в месяц — 44,1 рубля. Помимо этого, в Беларуси есть программа поддержки рождаемости («материнский капитал», один из самых продолжительных отпусков по уходу за ребенком (3 года)), малоимущим выделяются безналичные субсидии на коммуналку, оказывается помощь из бюджета пожилым людям, инвалидам, ветеранам, пенсионеры могут покупать белорусские лекарства со скидкой и так далее.

Дал зарплату «попиццот»



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Следить» за народными зарплатами президенту приходилось лично во все времена. Еще в первые годы своего президентства Александр Лукашенко подписал указ «О своевременной выплате зарплат, пенсий, стипендий и помощи»: документ с таким названием появился уже в 1995 году и публиковалось нечто подобное почти каждый год. И уже тогда в них были и требования разобраться с задолженностью, и персональная ответственность («аж да скасавання кантракту») чиновников, и контроль за зарплатой бюджетников.

— О повышении жизненного уровня населения свидетельствует и динамика продаж непродовольственных товаров, — так оценит глава государства результаты проделанной работы в 1997 году (цитата из выступления на расширенном заседании Совмина, публикует «Народная газета»). — Продажа телевизоров увеличилась в 1,5 раза, стиральных машин — в 1,7 раза, радиоприемников — в 1,3 раза. В 1,4 раза возросла покупка строительных материалов. Все это говорит о том, что у населения появились определенные денежные средства, которые направляются на товары длительного пользования.

Своевременную выплату зарплаты президент назовет «началом большой политики». Возможно, поэтому тезис о том, что зарплата должна быть связана с эффективностью работы экономики и производительностью труда, не помешает ставить зарплатные планки. «Мы не можем в черном теле держать народ», — необходимость повышать зарплаты президент всегда объясняет эмоционально.

Впервые ориентир средней зарплаты в 500 долларов Лукашенко поставил перед выборами 2010 года. Сакральную цифру получили, но ее через год «съела» девальвация. Трюк (и снова не без последствий) повторили в 2012 году и через несколько лет вернулись к теме снова. «Готовьтесь набрать среднюю зарплату в 500 долларов в будущем году», — в третий раз поставил задачу на 2017 год президент.

Цитата в тему: «Я вижу, что это сделать можно. И требования небольшие — что такое 500 долларов? Это не деньги. Поэтому страха в этом нет». 9 августа 2012 года, президент Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гродненскую область.

Задачу выполнили, но не закрепили, так что президенту снова и снова приходится говорить о святой цифре. Но теперь уже в духе дедолларизации — в рублевом эквиваленте.

— Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю тысячу в конце года. Но две трети населения практически этой зарплаты не видели. У половины — ниже шестисот пятидесяти рублей. А 10% населения страны смогли заработать не более трехсот рублей. В январе зарплата упала, понятно, прогуляли полмесяца практически, отдыхали, Новый год праздновали. Февраль — короткий месяц. Но к концу первого квартала ваша задача — восстановить тысячу рублей, а в течение года — превзойти этот показатель, — звучит задача главы государства на 2018 год. Эту же планку оставили на 2019-й, и пока средняя зарплата на ней удерживается .

Что мы получили в итоге: сейчас средняя зарплата в Беларуси немного превышает заветную планку и составляет 1 071,6 рубля (до уплаты налогов). При этом медианная зарплата в конце прошлого года была 751 рубль. За чертой бедности, по данным официальной статистики , находится 143,3 тысячи семей (3,7% от общего числа). Чаще всего это семьи с детьми.

Поднял пенсионный возраст



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

И если о зарплатах Лукашенко говорил постоянно, то тема пенсионного возраста, вернее, его возможного повышения, всегда ограничивалась коротким, но емким обещанием: «Не будет».

В принципе, до нулевых этот вопрос действительно остро не стоял: бюджет справлялся с необходимыми выплатами. Впервые о необходимости поднять пенсионный возраст заговорили в 2003 году (предложение принадлежало тогдашнему замглавы администрации Андрею Туру. Но президент остановит дискуссию: «Мы еще не выработали соответствующей системы, не решили ряд необходимых вопросов, в том числе в здравоохранении».

Серьезно к теме вернулись в 2010 году. Александр Лукашенко тогда сказал, что этот вопрос «будет решаться через людей». Правда, категоричное «нет» уже стало дополняться предупреждением о небольших размерах пенсий.

— Люди сегодня не готовы. Раз не хотят увеличивать (пенсионный возраст. — Прим. TUT.BY) — значит, чуть меньше будет пенсия в этой связи, — объясняет президент.

В 2015 году он поручил администрации «посоветоваться с народом» по этому вопросу, а через год появились три варианта пенсионной реформы. Как мы помним, выбрали самый мягкий из всех.

— И скажи женщине, что она старуха в 55 лет или пенсионерка! Слушайте, обидится! А когда мы предлагаем: если ты не старуха, не пенсионерка, давай поработай — другое какое-то мнение. То же самое и про мужиков можно сказать. Они демонстративно не обижаются, но в душе. В 60 лет мужик — это лошадь, на которой можно еще пахать и плугом не в один корпус, а в три корпуса зацепить и потянет, — так президент будет подготавливать народ к подписанию указа о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2017 года.

Что мы получили в итоге: к 2022 году пенсионный возраст женщин вырастет до 58 лет (с 55 на момент начала реформы), а мужчин — до 63 лет (с 60 лет). С учетом постоянного дефицита Фонда соцзащиты, скорее всего, в дальнейшем властям снова придется вернуться к теме повышения возраста для выхода на заслуженный отдых.

Откручивал цены на коммуналку и бензин

Цены на продукты и коммуналку — болевые точки для народа, ведь именно эти расходы занимают большую часть трат белорусов. Так что не удивительно, что президент нередко позволял и позволяет здесь ручное регулирование.

В начале своего президентства он лично контролировал цены на молоко, хлеб и мясо.



Из архива «Народной газеты», репортаж из гастронома о том, как президент «откручивал» цены в 1995 году.

Еще один яркий пример — тарифы на услуги ЖКХ.

— Мы выдержим, лучше где-то подожмемся, но коль мы — социальное государство и проводим социальную политику, нам не следует в течение года повышать больше чем на 5 долларов тарифы на услуги ЖКХ, — объяснил Лукашенко свое знаменитое решение по «жировкам».

Правда, на фоне роста цен на энергоносители и требований кредиторов о 100-процентной оплате коммуналки населением иногда тарифы «вырываются» на свободу, как это было в 2016 году. Тогда платежки потяжелели минимум на 40 процентов.

— Значит, наденьте наручники тем, кто не выполнил доведенные по моему распоряжению тарифы. Наденьте и публично посадите десяток-другой человек. Все станет на свои места, — потребовал глава государства. — Тут должен быть список, кто эту «балду» придумал. Хватит с ними шутить. Мы тут что-то считаем, планируем, а они делают все по-своему.

Цитата в тему: «Мы говорим, что когда-то население будет платить 100% за эти услуги. Только не надо людям говорить, что это будет в 2018 году. Я такого не говорил. Это может быть и в 2020-м, и в 2025-м. Это будет зависеть от того, как люди будут жить». 14 марта 2016 года. Президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам оплаты ЖКУ.

Через месяц жировки белорусам пересчитали. Больше того, изменили и сами жировки. Они, по словам президента, были непонятными («черт ногу сломит, не каждый экономист разберется»).

Кстати, похожая ситуация была до этого и с бензином. В 2011 году ценник на топливо значительно менялся несколько раз, что вывело на улицы столицы сотни автомобилистов.

— Давайте договоримся: топливо с завтрашнего утра будет не Br5200−5100 (цена до деноминации. — Прим. TUT.BY), а максимум Br4500, — сказал тогда Александр Лукашенко. — Поэтому можете идти и объявить всем: Br4500 — это максимум, это я беру самый дорогой бензин (…). Люди только-только очухались от удара — на тебе, как обухом по голове, второй раз. Только люди пришли в себя — на тебе третий раз, и это, мне докладывают, не последний (…). Я допустить этого издевательства над людьми не могу.



Фото с акции на проспекте Независимости в Минске 7 июня 2011 года.

Позже президент отметит : про акцию автомобилистов он узнал уже после своего решения снизить цены.

Что мы получили в итоге: тарифы на ЖКУ повышаются в среднем не больше, чем на 5 долларов в год. Бензину разрешено дорожать не больше, чем на копейку за раз (правда, например, с начала года цены менялись 16 раз, в 2018 году — 27 раз). Несмотря на общий невысокий уровень инфляции, больше всего дорожают продукты, которые занимают значительную долю в расходах белорусских семей.

Боролся с «ярмом» скрытой безработицы



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Еще один «президентский вопрос» — рынок труда, в частности — безработица, особенно скрытая. Ее в начале своего президентства Лукашенко назовет «ярмом, тормозом нашего дальнейшего развития».

— Хватит безработным болтаться по улицам или перебиваться случайными заработками. Пусть займутся делом на благо своего города, республики, — приводит в сентябре 1996 года слова Александра Лукашенко «Народная газета», публикуя президентский доклад с планами на будущую пятилетку.

Через некоторое время для безработных введут общественные работы: без этой повинности нельзя получить пособие. Но этих мер, по словам президента, недостаточно.

— Министерству предпринимательства и инвестиций давно пора прибавить обороты в развитии предпринимательства, активных форм вовлечения неработающих в общественно полезную жизнь, — ставит Лукашенко задачу перед правительством на 1998 год.

Постепенно тема скрытой безработицы становилась все горячее: «Любыми способами, которые мы знаем и умеем делать, надо заставить этих людей работать!»

— Мы будем потихоньку «сжимать» пособие по безработице, — заявил Александр Лукашенко в 2010 году на встрече с профсоюзами. — Мы поддержим материально граждан, временно оказавшихся без работы. Но эту контору будем «сжимать», так называемые пособия по безработице (…). Поэтому идите работайте.

Через несколько лет был разработан знаменитый «тунеядский» декрет.

— Проект декрета должен быть абсолютно адекватен складывающейся в этой сфере обстановке. Не надо ничего бояться. Тунеядцы, бездельники должны работать. Кто не платит налоги — должен платить. Это нормальная, цивилизованная норма, — объяснил его необходимость Александр Лукашенко.

Цитата в тему: «Мы должны жить в реальном мире. Путем наложения различных информационных баз мы все-таки вычленим тех людей, которые сегодня не занимаются никакой трудовой деятельностью, зададим вопросы, почему они не занимаются трудовой деятельностью. Если сегодня у человека лежат миллионы в кассе и он на них живет, то, наверное, 3 миллиона 600 тысяч для него заплатить не проблема. Он же тоже ходит и пользуется всеми благами». 6 мая 2015 года, министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина во время выступления в парламенте.

Напомним, документ был принят парламентом практически единогласно, но потом дорабатывался. Сначала в него попали и домохозяйки, и дачники, и студенты-заочники. Право не работать должно было стоить для них 20 базовых в год, но в итоге документ отменили и на смену ему пришел декрет о содействии занятости, по которому длительно неработающие должны больше других платить за такие госуслуги, как коммуналка и медицина.

Что имеем в итоге: на фоне невысокой безработцы в Беларуси наблюдается нехватка рабочих рук. В прошлом году в стране запустили базу данных не занятых в экономике, в нее включили около 500 тысяч человек. Тем, кто не может подтвердить свою занятость или обосновать, почему оказался в трудной жизненной ситуации, выставляют счета за коммуналку по полным тарифам.



Читать полностью: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-poruchil-k-1-maja-reshit-vopros-trudoustrojstva-vseh-bezrabotnyh-236721−2017/

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна о люди должны понимать, что они, прежде всего, должны искать себе работу. А мы им должны помочь. К 1 мая все должны быть трудоустроены, — поручил Александр Лукашенко. — И запомните, в какое бы я место и район ни приехал, мой помощник выедет туда заранее и пригласит публично безработных людей ко мне на встречу. И не дай бог после 1 мая такие люди будутЧитать полностью:При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна