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Культурно-образовательная встреча белорусских и китайских школьников

09.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

9 июля 2019 года состоится культурно-образовательная встреча белорусских и китайских школьников. Мероприятие пройдет в рамках проведения Года образования Беларуси в Китае.

Участники международной встречи посетят экспозиции «Спадчына Беларусі», «Многоликий Китай». Для них будет работать фотозона «Я люблю Беларусь», состоится медиаквест «Узнай Беларусь. Узнай Китай».

В рамках мероприятия гости из Поднебесной познакомятся с системой образования центрального региона и пообщаются в неформальной обстановке со школьниками Минщины. Каждый сможет сделать аквагрим с национальным колоритом, изготовить сувенир в виде василька – символа Беларуси.

Кроме того, ребята примут участие в мастер-классах по изготовлению белорусских традиционных кукол, украшений из фоамирана, открыток в технике скрапбукинг.

21 школьник Минской области из Мядельского, Молодечненского, Борисовского, Стародорожского районов отправятся с ответным визитом в Китай для участия в летнем лагере, который организуется для белорусских детей с 13 по 22 июля.

Адрес проведения: г. Минск, ул. П. Глебки, 88 (Минский областной институт развития образования).

Дата проведения: 9 июля 2019 г.

Начало мероприятия: 14.45


 
Теги: Минск
 
 
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9 июля 2019 года состоится культурно-образовательная встреча белорусских и китайских школьников. Мероприятие пройдет в рамках проведения Года...
 
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