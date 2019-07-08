9 июля 2019 года состоится культурно-образовательная встреча белорусских и китайских школьников. Мероприятие пройдет в рамках проведения Года образования Беларуси в Китае.
Участники международной встречи посетят экспозиции «Спадчына Беларусі», «Многоликий Китай». Для них будет работать фотозона «Я люблю Беларусь», состоится медиаквест «Узнай Беларусь. Узнай Китай».
В рамках мероприятия гости из Поднебесной познакомятся с системой образования центрального региона и пообщаются в неформальной обстановке со школьниками Минщины. Каждый сможет сделать аквагрим с национальным колоритом, изготовить сувенир в виде василька – символа Беларуси.
Кроме того, ребята примут участие в мастер-классах по изготовлению белорусских традиционных кукол, украшений из фоамирана, открыток в технике скрапбукинг.
21 школьник Минской области из Мядельского, Молодечненского, Борисовского, Стародорожского районов отправятся с ответным визитом в Китай для участия в летнем лагере, который организуется для белорусских детей с 13 по 22 июля.
Адрес проведения: г. Минск, ул. П. Глебки, 88 (Минский областной институт развития образования).
Дата проведения: 9 июля 2019 г.
Начало мероприятия: 14.45