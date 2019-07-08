Цветы к обелискам — от благодарных потомков

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Накануне празднования 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в рамках акции «Беларусь помнит!» члены трудовых коллективов учреждений и предприятий, профсоюзных первичек, общественных объединений и организаций возложили венки и цветы к могилам героев, защищавших Родину в рядах действующей армии, партизан и мирных жителей.

Свою лепту в общее дело внесли работники сельисполкомов, сельских и Езерищенского горпоселкового Домов культуры, КПЦ «Городок», учреждений образования, ТЦСОН Городокского района и его структурных подразделений, филиала «Вировлянский», райгаза, ГПКиТС, Максимовского психоневрологического дома-интерната, ЦУАСП.

2 июля работники Городокской ЦРБ принесли цветы к памятнику жителям д. Дубиково, которые были заживо сожжены карателями 7 января 1943 г. К слову, подход к памятному месту, за которым ухаживают медработники, обкошен, территория вокруг облагорожена.

Председатель РО РОО «Белая Русь» Татьяна Пушкова, активисты райорганизации, председатель районного объединения профсоюзов Ирина Дорощенко, председатель молодёжного Совета райобъединения Яна Леонова, и. о. первого секретаря РК ОО «БРСМ» Антонина Козырева возложили цветы на захоронение более двух тысяч мирных граждан в урочище Воробьёвы горы. В годы войны именно здесь оккупанты массово расстреливали жителей окрестных населённых пунктов, предположительно в братской могиле покоятся жители 26 деревень района, убитые в период с 1941 по 1943 гг. Сегодня в Воробьёвых горах создан пантеон погибших деревень, названия которых нанесены на семь бетонных плит. Кровь стынет, когда смотришь на карту, на которой изображены довоенные населённые пункты. Городокщина «осиротела» в годы Великой Отечественной войны, с её лица были стёрты деревни, 13 из них, сожжённых вместе с жителями и не восстановленных после войны, увековечены на «Кладбище деревень» на мемориальном комплексе «Хатынь».

Цветы к обелискам — лишь малая доля той благодарности, которую мы, потомки героев военных лет, можем выразить им, положившим на алтарь Великой Победы свои жизни. Тем солдатам и офицерам, которые шли в бой за Родину, тем жёнам и матерям, которые ждали их дома, тем детям, которым не суждено было вырасти…

Любовь СИМОНОВА.