Секс, Распутин, мавзолей. Рецензия на сериал «Последние цари»

Источник материала: Аргументы и факты

«Эффект Чапаева»

…Идет по улице Василий Иванович, пьяный, небритый, грязный, в кальсонах и рваной гимнастерке.

- Откуда ты такой, Василий Иванович? – удивленно спрашивает Петька.

- Из анекдотов, Петька, из анекдотов, - мрачно отвечает герой Гражданской войны.

В этой шутке большая доля правды. Уже в 1980-х годах о реальном Чапаеве советские граждане имели весьма смутное представление. В лучшем случае они знали экранного Василия Ивановича в исполнении Бориса Бабочкина, в худшем – персонажа анекдотов, постоянно пьющего и пристающего к Анке-пулеметчице.

Как в Чапаеве из анекдотов сложно разглядеть историческую личность, также трудно увидеть реальную семью императора Николая II в шестисерийном историческом мини-сериале «Последние цари», созданном Netflix. Внимание к «Последним царям» было приковано после успеха «Чернобыля» - предполагалось, что и эта картина будет иметь большой успех. Но, как оказалось, несмотря на всю спорность «Чернобыля», этот мини-сериал выглядит настоящим шедевром по сравнению с сагой о семье Романовых.

Я, я, Николя, даст ист фантастиш!

Актриса Сюзанна Херберт, сыгравшая императрицу Александру Федоровну, заявила, что в фильме 80 процентов драмы, и 20 – исторической правды: «Это абсолютно новый стиль повествования. Перед вами захватывающая и красиво поставленная история, преимущество которой — комментарии историков мирового класса, которые объясняют закулисные детали». Формат интересный, и имеющий право на жизнь. Однако в «Последних царях» получилось так, что драма слишком далеко отодвинута от комментариев профессиональных историков, которые оказываются здесь чужими.

Завязка сюжета построена вокруг Анны Андерсон – женщины, которая в 1920-х начала выдавать себя за спасшуюся от гибели дочь Николая II Анастасию. История Анны «красной нитью» проведена через все серии, и в тот момент, когда зрителя подводят к мысли о том, что она действительно великая княжна, ему мимоходом сообщают – да нет, она самозванка, и, видимо, психически больная.

На таких странных интригах и псевдозагадках построен весь фильм. Стремясь привлечь внимание зрителя, авторы не отказывают себе в удовольствии слегка шокировать его. Конечно, нам сообщат, что Александр III был сильным и жестким правителем, но в памяти это не остается. Там остается рассказанная создателями история про то, что тело покойного императора в горбу воняло настолько, что члены императорской семьи уклонялись от прощального поцелуя в лоб.

Не успеют зрители отойти от этой сцены, как их ждет самая что ни на есть эротика. Жаркие объятия, поцелуи и обнаженная грудь императрицы Александры Федоровны – так, очевидно, режиссер и сценарист «Последних царей» решили показать, что между императором и его женой были истинные чувства. В процессе любовной вакханалии Александра Федоровна говорит Николаю: «Ты должен быть сильным!» Нет, это не призыв к БДСМ-практикам, а всего лишь указание на то, что под влиянием своей супруги последний русский император будет проводить жесткий политический курс.

Сцена царского секса в сериале не одна. Кроме того, не обошлось и без демонстрации «групповухи» с участием Распутина (хорошо, что без императрицы). Кажется, авторов «Последних царей» сильно ударило успехом «Игры престолов», и обойтись без чего-то подобного они не сумели.

Мавзолей-1905

Когда слово представляется историкам, фильм начинает выравниваться. По крайней мере, заходит речь о настоящих проблемах, с которыми столкнулась Россия при Николае II, и о причинах, по которым император не имел никаких шансов с ними справиться.

Но тут же «Последние цари» снова валятся вниз. Непонятно, по какой причине, но Петр Столыпин, выступая в Госдуме, по своему ораторскому стилю больше смахивает на Адольфа Гитлера. А страдания императрицы, переживающей болезнь сына, поданы так, будто речь идет об опустившейся на дно неадекватной наркоманке. В фильме слишком много Распутина, из-за чего в тени остается все остальное – нарастание революционных настроений, их причины, отказ властей от решений, которые могли бы изменить ситуацию.

Пожалуй, лучшее из фильма – это беседа Николая с большевиком незадолго до расстрела.

«Я пытался быть хорошим императором», - говорит царь.

«А что вы сделали для народа? – спрашивает большевик, - Вы так и не поняли, что Россия – это народ?»

Царь ничего не отвечает, ибо у него нет ответа. Человек, определявший себя в анкете как «Хозяин земли Русской», обладал огромной властью в стране на протяжении 23 лет, и привел ее к полному краху. И «Последние цари» ставили перед собой задачу объяснить, почему это произошло.

Но это оказалось авторам не под силу. Символом «Последних царей» стала сцена, где в 1905 году на Красной площади находится … мавзолей. За 19 лет до смерти вождя большевиков Владимира Ленина, для захоронения которого это сооружение было построено.

Ехидные российские пользователи предположили, что, поскольку Москва в тот период столицей не была, большевики начали строительство заранее. А пока Ленин был жив, в мавзолее проходили конспиративные совещания Политбюро. После таких вещей очень сложно относиться к картине серьезно.

Непонятно одно – как российские поклонники императорской четы до сих пор не выступили против «Последних царей»? Или демонстрация супружеского секса канонизированных персон одобряется, в отличие от внебрачных связей из фильма «Матильда»?

Так стоит ли смотреть «Последних царей»? Только в том случае, если вам интересна сцены обнаженки. Если же вы хотите почерпнуть что-то новое об истории семьи Романовых, то тратить время на «Последних царей» нет смысла.