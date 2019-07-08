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Юные смешные голоса. Группы одного хита из 1990-х

09.07.2019 11:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Юные смешные голоса. Группы одного хита из 1990-х
кадр из youtube

Конец 1990-х оказался для русской рок-музыки очень любопытным временем.

Юные смешные голоса. Группы одного хита из 1990-х Тот парень с плаката. Что стало с героями боевиков 1980-х?

В декабре 1998 года открылась ориентированная ну русскоязычный рок радиостанция «Наше радио», со следующего года на ней начала появляться еженедельная «Чартова дюжина», и внезапно оказалось, что рок в России не только не умер после распада СССР, но и активно развивается. И не просто развивается. С появлением этих чартов и ротаций стало понятно, что у признанных мастодонтов вроде «Аквариума», «Машины времени» и «ДДТ» есть конкуренты и им нельзя просто почивать на лаврах. Многие из музыкантов той поры прошли долгий путь и в итоге сами оказались на пьедестале: кто сейчас не знает Земфиру, группы «Ленинград» и «Мумий Тролль»? Но были тогда и другие коллективы и исполнители: они очень ярко начинали, выдавали один-два-три хита, а потом прочно исчезали с радаров. "АиФ" вспоминает о тех, кто прославился в конце 1990-х, и рассказывает о том, что с ними стало к концу 2010-х.

«Високосный год»

Об этой группе недавно вспомнили все, но по печальному поводу: на 47-м году жизни скончался солист, основатель и автор хитов «Високосного года» Илья Калинников. В конце 1990-х и начале 2000-х эта группа звучала повсюду, а её песни — «Метро» и «Лучшая песня о любви» — знали, пожалуй, все. Ну а закрепило народную любовь к этой команде использование композиции «Тихий огонек» в популярном сериале «Дальнобойщики». Свалившейся славой группа, впрочем, не воспользовалась. У неё лишь один альбом: изданная в 2000 году пластинка «Который возвращается». Она выступала еще несколько лет, а потом произошло тихое расставание. Но иногда «Високосный год» возвращался: например, в 2014 году музыканты собрались, чтобы сыграть на «Нашествии».

«Доктор Александров»

Юные смешные голоса. Группы одного хита из 1990-х
«Stop Narcotics». Кадр youtube.com

Под этим псевдонимом скрывался настоящий доктор, врач по образованию Денис Александров. Он работал в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, в свободное время писал песни, и однажды одна из его композиций заинтересовала музыкальных издателей. «Stop Narcotics» стала хитом, прославила музыканта, он участвовал в «Нашествии», получил премию «Золотой граммофон», записал студийный альбом. А потом бросил музыку и отправился устраивать дом, семью и медицинскую карьеру. Доктор Александров вернулся ровно через десять лет, но уже без прежнего успеха. Он записал несколько альбомов, которые выложил на своем сайте.

«Запрещённые барабанщики»

Юные смешные голоса. Группы одного хита из 1990-х
«Запрещённые барабанщики». Кадр youtube.com

Совершенно неполиткорректную по нынешним временам песню «Убили негра» группа выпустила в 1999 году. Впрочем, и тогда она вызывала определенные сомнения. Но название композиции стало мемом и ушло в народ, группа выпустила одноименный альбом, потом — еще несколько. А в 2005 году внутри коллектива начался конфликт, автор почти всех текстов Иван Трофимов ушел. Он возвращался в команду через несколько лет, но ненадолго. На этот раз расставание выглядело окончательным: Трофимов даже запретил «Барабанщикам» петь свои песни. Группа не объявляла о распаде, но фактически давно не выступает и не записывает новых композиций.

«Шао? Бао!»

Самые известные песни этой группы были сочинены еще в середине 1990-х, но широкой публике они стали известны в 1998, после выхода клипа на задорную композицию «Купила мама коника» и одноименного альбома. Впрочем, состав команды из Днепропетровска никогда не отличался стабильностью, музыканты постоянно приходили и уходили. «Шао? Бао!» выпустили еще несколько альбомов, работают до сих пор, но от старой команды фактически остался лишь продюсер.

«Жуки»

Основатель группы Валерий Жуков сначала пытался пробиться сольно, потом — в компании с барабанщиком группы «Браво» Павлом Кузиным. В середине 1990-х Евгений Хавтан пригласил его написать слова к песням для альбома «Браво» «На перекрёстках весны». И только в конце 1990-х Жукову с его группой «Жуки» удалось прославиться, когда на радиостанциях начали крутить его «Батарейку». Потом у группы были еще два несомненных хита, — «Влечение» и «Танкист» — три студийных альбома, сотрудничество с другими музыкантами и периодическое напоминание о своем существовании.

«Адо»

Группа из подмосковной Коломны работала и записывалась с конца 1980-х, но прорыв у нее случился в конце 1990-х, после выпуска клипа на песню «Веди себя хорошо». Позже эта композиция даже попала в один из первых рейтингов «Чартовой дюжины». Но закреплять успех музыканты не стали: в конце 1990-х лидер группы Андрей Горохов уехал за границу, и с тех пор «Адо» записала лишь два альбома, которые фактически прошли незамеченными. 

«S.P.O.R.T.»

Группа формально появилась в Питере в 1992 году и пыталась пробиться в знаменитый рок-клуб Tamtam, но фактически это были несколько музыкантов, которые выступали под разными названиями. Прославились они как раз благодаря «Нашему радио» и MTV: их песни «Каникулы» и «Рыбалка» и клипы на них попали в ротацию, а строчка «А я не поехал, я купил мотыля и пошёл на реку» вообще стала чуть ли не поговоркой. Успех группа закреплять не стала. Как рассказал «Афише» участник группы Сергей Хомяков, «S.P.O.R.T.» никто не распускал, но, когда они выйдут на сцену, не знает никто. В том числе и они сами.

 
 
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«Убили негра», коник без ноги, танкист и рыбалка с мотылем — АиФ.ru вспоминает группы из 1990-х, которые прославились благодаря одному или паре хитов.
 
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