В Солигорском районе водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся

Источник материала: Аргументы и факты

Тело 41-летнего жителя Солигорска нашли на обочине проезжей части. Оно имело явные признаки наезда автотранспортом.

Правоохранители оперативно установили разыскиваемый автомобиль BMW и водителя. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний житель Солигорска. Сейчас с ним работают следователи, сообщили в Следственном комитете.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, записями с видеорегистраторов, следствие просит обратиться в Солигорский РОСК по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 64, или по телефонам: 8 (0174) 33-20-58. 8 (029) 769- 77-21.