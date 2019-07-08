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В Солигорском районе водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся

09.07.2019 11:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Солигорском районе водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся
Следственный комитет РБ

Тело 41-летнего жителя Солигорска нашли на обочине проезжей части. Оно имело явные признаки наезда автотранспортом. 

Правоохранители оперативно установили разыскиваемый автомобиль BMW и водителя. По подозрению в совершении преступления задержан 32-летний житель Солигорска. Сейчас с ним работают следователи, сообщили в Следственном комитете. 

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, записями с видеорегистраторов, следствие просит обратиться в Солигорский РОСК по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 64, или по телефонам: 8 (0174) 33-20-58. 8 (029) 769- 77-21.

Возбуждено уголовное дело. 

В Солигорском районе водитель BMW насмерть сбил пешехода и скрылся
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Трагедия произошла 8 июля 2019 года ночью на первом километре автодороги «Радково - Солигорск».
 
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