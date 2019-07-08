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Крупнейшая антидопинговая операция завершилась арестом 234 подозреваемых
Источник материала: Партизан
Крупнейшая антидопинговая операция «Вирибус» была проведена объединенными силами полиций и международных организаций сразу в 33 странах. Ее провели Интерпол, ВАДА, Европол, OLAF и другие организации.
В ходе операции была пресечена работа девяти лабораторий по производству допинга на территории Евросоюза, конфисковано 24 тонны сырья, 3,8 млн доз допинга и контрафактных медпрепаратов, раскрыта работа 17 организованных групп, арестовано 234 подозреваемых, возбуждено 839 уголовных дел.
Отмечается, что в торговлю анаболиками вовлекаются непрофессиональные атлеты, велосипедисты и бодибилдеры, которые покупают небольшие дозы стероидов из Азии или Восточной Европы для их продажи в спортзалах.
Участилось использование социальных сетей для рекламы и продвижения анаболиков, использование кредитных карт и криптовалют для расчетов.
Операция прошла в Австрии, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипре, Чехии, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Германии, Венгрии, Ирландии, Латвии, Литве, Мальте, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словении, Испании, Великобритании, Албании, Боснии и Герцеговине, Колумбии, Исландии, Северной Македонии, Молдове, Черногории, Швейцарии, Украине и США,
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Крупнейшая антидопинговая операция «Вирибус» была проведена объединенными силами полиций и международных организаций сразу в 33 странах. Ее провели Интерпол,...
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