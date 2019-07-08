Крупнейшая антидопинговая операция завершилась арестом 234 подозреваемых





В ходе операции была пресечена работа девяти лабораторий по производству допинга на территории Евросоюза, конфисковано 24 тонны сырья, 3,8 млн доз допинга и контрафактных медпрепаратов, раскрыта работа 17 организованных групп, арестовано 234 подозреваемых, возбуждено 839 уголовных дел.





Отмечается, что в торговлю анаболиками вовлекаются непрофессиональные атлеты, велосипедисты и бодибилдеры, которые покупают небольшие дозы стероидов из Азии или Восточной Европы для их продажи в спортзалах.





Участилось использование социальных сетей для рекламы и продвижения анаболиков, использование кредитных карт и крипто валют для расчетов.







