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Американская мама написала сыну 8 правил на время отдыха. Читает весь мир

09.07.2019 10:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лиза Броки написала целый свод забавных правил, чтобы обезопасить своего сына на отдыхе.

Американская мама написала сыну 8 правил на время отдыха. Читает весь мир
Финлей Броки вместе со своими друзьями собирался в отпуск в Магалуф — испанский городок, известный своей бурной ночной жизнью. Его мама Лиза так за него волновалась, что написала список правил для отпуска. Финлей поделился ими в своём твиттере и этот пост быстро стал популярным.

Лиза начала своё послание со слов “Я переживаю о том, что уже завтра вы будете в Магалуфе, и поэтому хотела бы дать тебе пару советов”. Но советов была не пара. Предлагаем вам ознакомиться с целым списком и взять некоторые на заметку.

Список правил безопасного отдыха от Лизы



1. Не пей до того, как доберётесь до аэропорта. Пьяным тебя не пустят в самолёт. Просто вспомни концерт Эминема. Правда, я не уверена, что ты сможешь это сделать.

2. Не бери свой паспорт на вечеринки. За последний месяц ты потерял два временных удостоверения, три ключа, банковскую карту, деньги и кошелёк. Тебе нельзя доверять. Если ты его потеряешь, тебя не выпустят из страны, что в общем-то не так уж и плохо, но только если у тебя есть деньги.

3. Не забывай есть. Не оценивай цены на еду количеством алкоголя, который можно было бы купить на эти деньги


4. Если будут вечеринки на яхте или даже рядом с бассейном — просто. не. иди. Или мне напомнить, как ты случайно упал в пруд, а потом возвращался домой голый и без рабочего телефона?

5. И не делай тату… А если всё-таки решишь, то убедись, что делаешь её на заднице. Без ежедневного напоминания о том, каким дураком ты был в свои 18, твои сожаления в следующие 70 лет будут не такими болезненными.

6. Не занимайся незащищённым сексом. Одна ночь не стоит гонореи. Впрочем, не занимайся сексом вообще. Никогда не знаешь, где там они были.

7. Даже не пытайся мне звонить, когда пьян. Я буду только волноваться. И даже если в клубе заиграет одна из наших любимых песен, мне не обязательно в три часа ночи слышать твои крики “Тебе это понравится! Только послушай какой бас”.

8. Заботьтесь друг о друге, но если будут проблемы — звоните мне. Я пыталась понять, кто из вас самый разумный, но я не смогла.

“Люблю тебя больше жизни, так что веселись, но возвращайся домой целым и невредимым”, – Лиза Броки.

Сейчас у публикации почти 6 тысяч репостов и 56 т йков. Поклонники правил от Лизы комментируют: “Это лучшее, что я когда-либо видел! Лиза просто неповторима”.
 
 
Ссылка на источник 24
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Лиза Броки написала целый свод забавных правил, чтобы обезопасить своего сына на отдыхе.
 
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