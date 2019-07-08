Посмотрите на ледяные пики, которые появились в Чили

Источник материала: Tut.by

Группа ученых из Университета Колорадо в Боулдере (США) обнаружила, что в шипообразных ледяных образованиях в Андах, которые из-за формы называют «кающимися монахами», живут одноклеточные водоросли. Исследование говорит о том, что микроорганизмы могут существовать даже в условиях экстремального холода и крайне низкой влажности на высоте почти пять тысяч метров. Об этом со ссылкой на портал EurekAlert! пишет ТАСС.



Фото: ESO

Кальгаспоры (пенитенциты) — это ледяные «шпили», которые формируются в высокогорьях тропиков и субтропиков, в том числе в Андах (горная система на западе Южной Америки). Высота образований, напоминающих фигуры коленопреклоненных молящихся монахов, может достигать 4,5 метров. Кальгаспоры образуются в условиях, которые считаются наиболее неблагоприятными для жизни на планете, — сильный холод, низкая влажность, сильные ветры и колебания температуры.

Группа преподавателей и студентов Университета Колорадо в Боулдере исследовала кальгаспоры вулкана Льюльяйльяко (Llullaillaco, Чили) и выяснила, что микроорганизмы могут выжить даже в таких тяжелых условиях: кальгаспоры служат надежным укрытием для одноклеточных зеленых водорослей Chlamydomonas и Chloromonas, обеспечивая их водой.



Фото: Steve Schmidt/CU Boulder

«Добравшись до кальгаспоровых полей, расположенных на высоте 4877 метров над уровнем моря, ученые заметили на них области красного цвета — явный признак микробной активности <…>. Изучив образцы, исследователи подтвердили факт наличия в ледяных образованиях видов водорослей Chlamydomonas и Chloromonas. Это первое доказательство присутствия форм жизни и, в частности, снежных водорослей, в пенитенцитах», — говорится в статье.

Ученые считают, что исследование позволяет лучше изучить механизмы адаптации живых микроорганизмов в экстремальных условиях. В данном случае результатом работы стала демонстрация того, что независимо от того, насколько сложны условия окружающей среды, микробы находят способ выжить. Важным условием для этого является доступ к воде, которой их обеспечивали « кающиеся монахи ».



Фото: Steve Schmidt/CU Boulder

«Снежные водоросли часто встречаются в криосфере как на ледяных, так и на снежных территориях, но наши находки впервые продемонстрировали их присутствие на экстремальной высоте гиперзасушливого участка. Интересно, что большинство снежных водорослей, найденных на этом участке, тесно связаны с другими известными снежными водорослями из альпийской и полярной среды», — считает Лара Вимеркати, ведущий автор научной работы, чьи слова приводятся в статье.

Недавние исследования показали, что ледяные образования, подобные кальгаспорам, встречаются на Плутоне и могут присутствовать на Европе — одном из спутников Юпитера. Авторы исследования предполагают, что полученные данные могут расширить понимание о жизни микробов на этих планетах.