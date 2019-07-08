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«Жалоб на содержание в нет». Дипломаты пришли к задержанным по делу о салюте
Источник материала: KYKY>
Двух россиян, которых арестовали по делу о взрывах салюта 3 июля, содержатся в СИЗО на Володарского,
Максим Сапронов и Константин Денисов – представители российской компании-поставщика «Пиро-Росс», которая предоставила фейерверки Министерству обороны. Именно их несколько дней назад задержали силовики. Встреча с дипломатом Сергеем Араевым прошла в минском следственном изоляторе №1. В посольстве отметили: «Состояние здоровья российских граждан удовлетворительное, жалоб на условия содержания россияне не имеют. Продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных».
Что произошло?
В Минске во время салюта, который запускали 3 июля, в День Независимости,
Фото обложки: Yung Cheng Lin.
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