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«Жалоб на содержание в нет». Дипломаты пришли к задержанным по делу о салюте

09.07.2019 11:30 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Двух россиян, которых арестовали по делу о взрывах салюта 3 июля, содержатся в СИЗО на Володарского, сообщает «Радые Свабода». С ними встретились сотрудники посольства.

Максим Сапронов и Константин Денисов – представители российской компании-поставщика «Пиро-Росс», которая предоставила фейерверки Министерству обороны. Именно их несколько дней назад задержали силовики. Встреча с дипломатом Сергеем Араевым прошла в минском следственном изоляторе №1. В посольстве отметили: «Состояние здоровья российских граждан удовлетворительное, жалоб на условия содержания россияне не имеют. Продолжается работа с адвокатами, поддерживается связь с родственниками задержанных».

Что произошло?

В Минске во время салюта, который запускали 3 июля, в День Независимости, произошло ЧП. В трех из шести мест, где производились салюты, взорвались ракеты, из-за чего десять человек пострадали. В их числе – 64-летняя женщина: ее спасти не удалось. СК задержал первых подозреваемых: ими оказались как раз Сапронов и Денисов, работники «Пиро-Росс».

Фото обложки: Yung Cheng Lin.

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Теги: Минск
 
 
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Двух россиян, которых арестовали по делу о взрывах салюта 3 июля, содержатся в СИЗО на Володарского, сообщает «Радые Свабода». С ними встретились сотрудники...
 
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