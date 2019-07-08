Беларуские археологи начали раскопки могилы брата Калиновского

Источник материала: KYKY

В Свислочи (Гродненская область) беларуские археологи начали изучать могилу Виктора Калиновского – брата Кастуся Калиновского. Об этом сообщает «Рацыя».

Перед раскопками прошло совещание в здании отдела Следственного комитета: с участием представителей минского и гродненского СК, а также археологов и литовского посольства. В первый день работы демонтировали памятник с крестом и надгробный камень с табличкой. Сняли первый слой земли, установили палаточный навес. Раскопки ведут антрополог Николай Помазан и археолог Вадим Кошман. Литовские археологи, согласно закону, лишь наблюдают за происходящим. Чем бы исследование ни закончились, через пару месяцев памятник обновят.

Со слов специалистов, работы носят лотерейный характер. Потому как известно, что Виктор похоронен где-то поблизости, но где именно – точной информации нет. А эксгумацию проводят для того, чтобы в первую очередь идентифицировать Кастуся Калиновского, лидера восстания 1863-1864 годов на наших землях. Останки последнего обнаружили в Вильнюсе.