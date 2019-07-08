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Бабушки, которые заботятся о внуках, живут на 10 лет дольше - исследование

09.07.2019 10:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Бабушки и дедушки, не забывайте заботиться о своих внуках, потому что это не только весело, это также полезно для вашего здоровья, пишет Recreo Viral.

Бабушки, которые заботятся о внуках, живут на 10 лет дольше - исследование
В исследовании, опубликованном в журнале Evolution and Human Behavior, были изучены данные о 500 человек в возрасте 70 лет и старше, проживающих в Берлине. Был сделан вывод, что бабушка и дедушка, которые ухаживали за своими внуками, жили на 20 лет дольше, чем те, кто этого не делал.

Важно отметить, что в исследовании принимали участие бабушки и дедушки, которые время от времени заботились о своих внуках, а не те, кто взял на себя полную ответственность за их общее образование и воспитание.

По словам доктора Ронана Фактора, существует связь между заботой о детях и снижением стресса, поэтому забота о детях и игры с ними помогают бабушке и дедушке оставаться здоровыми.

Дружеские и нежные отношения между пожилыми и детьми позволяют взрослым быть не только физически активными, но и более счастливыми.

Имейте в виду, что у бабушек и дедушек нет такого здоровья, как у молодых людей, поэтому, если у вас есть дети, возьмите их с собой в гости к бабушке и дедушке, но не заставляйте своих родителей нести полную ответственность за внуков.

Проводить время с бабушкой и дедушкой полезно и для маленьких детей, поскольку это дает им большую эмоциональную стабильность.

Бабушки, которые заботятся о внуках, живут на 10 лет дольше - исследование

Источник: Lifter.

 
 
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Бабушки и дедушки, не забывайте заботиться о своих внуках, потому что это не только весело, это также полезно для вашего здоровья, пишет Recreo Viral.
 
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