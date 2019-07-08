|
Бабушки, которые заботятся о внуках, живут на 10 лет дольше - исследование
Источник материала: Интерфакс
Бабушки и дедушки, не забывайте заботиться о своих внуках, потому что это не только весело, это также полезно для вашего здоровья, пишет Recreo Viral.
Важно отметить, что в исследовании принимали участие бабушки и дедушки, которые время от времени заботились о своих внуках, а не те, кто взял на себя полную ответственность за их общее образование и воспитание.
По словам доктора Ронана Фактора, существует связь между заботой о детях и снижением стресса, поэтому забота о детях и игры с ними помогают бабушке и дедушке оставаться здоровыми.
Дружеские и нежные отношения между пожилыми и детьми позволяют взрослым быть не только физически активными, но и более счастливыми.
Имейте в виду, что у бабушек и дедушек нет такого здоровья, как у молодых людей, поэтому, если у вас есть дети, возьмите их с собой в гости к бабушке и дедушке, но не заставляйте своих родителей нести полную ответственность за внуков.
Проводить время с бабушкой и дедушкой полезно и для маленьких детей, поскольку это дает им большую эмоциональную стабильность.
Источник:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бабушки и дедушки, не забывайте заботиться о своих внуках, потому что это не только весело, это также полезно для вашего здоровья, пишет Recreo Viral.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)