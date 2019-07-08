Из-за чего возникает перхоть и как с ней бороться? Советует врач

Источник материала: Tut.by

Откуда берется перхоть и как от нее избавиться? Спросили у кандидата медицинских наук, старшего преподавателя кафедры дерматовенерологии и косметологии БелМАПО, врача-дерматолога, косметолога, трихолога Наталии Крук.

— Основной причиной возникновения перхоти является чрезмерное размножение грибка на волосистой части головы. Это может произойти из-за неправильного питания и ритма жизни, недосыпа, стресса или гормонального нарушения, — говорит врач-трихолог.

Получается, неправильное питание может спровоцировать перхоть?

— Именно. Грибок чрезмерно размножается под воздействием мужских половых гормонов. А их продукцию увеличивают быстрые углеводы, жирное, жареное, острое, соленое, перченое и маринованное. Так что при себорее от таких продуктов лучше отказаться.



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А как бороться с перхотью?

— Стоит выявить основную причину появления перхоти и заняться ее устранением. Например, если перхоть появилась как ответная реакция на раздражитель (злоупотребление косметическими средствами или использование неправильных шампуней), то стоит пересмотреть свой уходовый ассортимент.

Если же перхоть является следствием внутренних нарушений, тогда необходим визит к дерматологу. Он назначит обследование и на основании результатов выпишет витамины и противогрибковые препараты.