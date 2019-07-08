ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из-за чего возникает перхоть и как с ней бороться? Советует врач

09.07.2019 11:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Откуда берется перхоть и как от нее избавиться? Спросили у кандидата медицинских наук, старшего преподавателя кафедры дерматовенерологии и косметологии БелМАПО, врача-дерматолога, косметолога, трихолога Наталии Крук.

— Основной причиной возникновения перхоти является чрезмерное размножение грибка на волосистой части головы. Это может произойти из-за неправильного питания и ритма жизни, недосыпа, стресса или гормонального нарушения, — говорит врач-трихолог.

Получается, неправильное питание может спровоцировать перхоть?

— Именно. Грибок чрезмерно размножается под воздействием мужских половых гормонов. А их продукцию увеличивают быстрые углеводы, жирное, жареное, острое, соленое, перченое и маринованное. Так что при себорее от таких продуктов лучше отказаться.


Фото: pixabay.com

А как бороться с перхотью?

— Стоит выявить основную причину появления перхоти и заняться ее устранением. Например, если перхоть появилась как ответная реакция на раздражитель (злоупотребление косметическими средствами или использование неправильных шампуней), то стоит пересмотреть свой уходовый ассортимент.

Если же перхоть является следствием внутренних нарушений, тогда необходим визит к дерматологу. Он назначит обследование и на основании результатов выпишет витамины и противогрибковые препараты.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важный совет: следите за режимом сна и питания.
 
Новости дня
Новости разные
 
Посмотрите на ледяные пики, которые появились в Чили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика