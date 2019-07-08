КГК проверил работу ФСЗН

Источник материала: Ежедневник





Специалисты Госконтроля проверили исполнение бюджета фонда за 2018 год.

За прошлый год доходы бюджета фонда составили 13,929 млрд рублей. Это составляет 102,6 % к утвержденному плану.

Доходная часть фонда в прошлом году была на 99,3 % от утвержденного годового плана. Доходы бюджета ФСЗН за прошлый год относительно аналогичных показателей за 2017 год увеличились на 11,8 %.

Наибольший вклад в бюджет внесли плательщики Минска, а также Минской и Гомельской областей.

Отмечается, что на темп роста доходов бюджета фонда в прошлом году оказали влияние два фактора: снижение количества лиц, занятых в экономике, и рост среднемесячной заработной платы в республике.

Так, в 2018 году число занятых в экономике снизилось, но при этом выросла их средняя зарплата. Фонд оплаты труда в целом по стране в прошлом году составил 40,2 млрд рублей и вырос на 11,7% в сравнении с 2017-м.

Специалисты Госконтроля, проверив исполнение бюджета фонда за прошлый год, пришли к выводу, что отрицательно сказываются на уровне доходов ФСЗН вынужденная неполная занятость работников и просроченная задолженность предприятий по страховым взносам.

В КГК отмечают, что на начало текущего года наличие просроченной задолженности предприятий по уплате обязательных страховых взносов составляла 96,8 млн рублей.

Также ранее сообщалось, что на начало апреля 982 предприятия и ИП не смогли вовремя уплатить страховые взносы в ФСЗН.

Общая сумма неуплаты составила порядка 23,5 млн рублей. Пока ФСЗН не удается решить проблему с должниками.