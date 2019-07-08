Монсеррат. Место силы и национальное достояние Каталонии

Источник материала: Аргументы и факты

Действующий бенедиктинский монастырь Монсеррат находится на высоте 725 метров над уровнем моря в горном массиве Монсеррат в 50-ти км от Барселоны. Горы причудливой формы словно стоят на страже монастыря. Легенда гласит, что давным – давно ангелы резвились в этих горах и рзбили эти горы на осколки необычной формы.



Фото: АиФ / Ирина Тесля

Первое упоминание о монастыре было в 9 веке. А в 11 веке был заложен бенедиктинский монастырь в романском стиле. Монашеский орден Бенедиктинцев самый древний католический орден, который был основан в 6 веке Бенедиктом Нурсийским.Устав Святого Бенедикта взывает любить Бога и людей, молиться и работать. «Необходимо молиться, чтобы научиться любить Бога и людей. Необходимо работать, чтобы любовь воплотить в жизнь.» Сколько веков прошло, а эти слова актуальны и сегодня. Монахи монастыря Монсеррат занимаются приемом паломников,выращивают натуральные продукты, занимаются пчеловодством и получают прекрасный мед, делают чудесные ликеры, поддерживают порядок на территории монастыря.

В монастыре есть древняя библиотека. Но доступ к ней кроме монахов имеют только ученые с мировым именем и представители высшего духовенства. Доступ к сокровищам библиотеки запрещен женщинам. Правила устава очень строгие и менять их никто не собирается. Так монахи монастыря Монсеррат хранят вековые тайны , которые нам не суждено узнать. Но можно многое увидеть и узнать просто посетив Монсеррат, прикоснувшись к истории, религии и природе.

При монастыре работает хор мальчиков. Это один из самых старейших хоров . Юные музыканты обучаются игре на музыкальных инструментах и хоровому пению. Хор монастыря Монсеррат гастролирует по всему миру. И это поистине волшебная музыка. Для туристов в Монсеррат есть несколько светских гостиниц. Они современные, с классической деревянной мебелью в номерах и обязательной Библией на кровати. Рестораны гостиниц могут порадовать вкусной каталонской кухней. Мы ночевали в одной из гостиниц и остались очень довольны.



Фото: АиФ / Ирина Тесля

Монастырь Монсеррат хранит и свою главную святыню и тайну – статую Богоматери из черного тополя, которая по преданию была найдена в одной из пещер горного массива Монсеррат в 9 веке.

Статую называют Черной мадонной. Ученые утверждают, что эта статуя была заменена на копию в 12 веке, копия была сделана в Иерусалиме в эпоху зарождения христианства. А очень темный цвет был приобретен со временем. В 1844 году папа римский Лев 13 объявил Деву Монсерратскую святой покровительницей Каталонии. А в 1982 году монастырь Монсеррат посетил папа римский Иоанн Павел 2. Дева Монсерратская находится в Алтаре Тронного зала. К образу Богоматери ведет лестница, по которой поднимаются люди, чтобы дотронуться до руки Девы Монсерратской и попросить о самом сокровенном. В летние месяцы в Монсеррат очень много туристов. Гораздо спокойнее в этом чудесном месте зимой. Однажды мы были в Монсеррат в начале декабря. Мы были единственными посетителями собора и с огромным удовольствием послушали органную музыку.

В Монсеррат обязательно нужно посетить и Святую Пещеру ( Santa Cova кат.). Именно здесь нашли образ Богородицы. В Святом Гроте есть часовня, она так и называется – Часовня Святого Грота.Часовня была построена в конце 17 века.

Монсеррат – это не только монастырь, но и национальный парк Каталонии с уникальной природой. По всему парку проложены пешеходные тропы. Эти места любят посещать не только туристы, но и жители Каталонии. Прекрасный климат способствует буйному росту растений. В парке Монсеррат можно увидеть больше тысячи видов растений. Это и горные цветы, и травы, и деревья. На склонах растут прекрасные дубы, а по всему парку можно увидеть и услышать много видов птиц. На горе много белок, а на более сложных пешеходных маршрутах можно увидеть диких горных коз. У подножия гор расположено несколько живописных деревень, жители которых занимаются сельским хозяйством.



Фото: АиФ / Ирина Тесля

А добраться в этот чудесный уголок Каталонии можно на машине, на автобусе или по зубчатой железной дороге («Cremallera de Montserrat»). Благодаря специальному зубчатому механизму поезд на такой железной дороге может преодолевать большие поъемы. Настоящий горный поезд, от короткого путешествия на котором аж дух захватывает. Еще к вашим услугам два фуникулера и канатная дорога . Канатная дорога точно не подойдет для людей со слабыми нервами.

Монсеррат считают национальным достоянием Каталонии, а люди называют этот уголок природы и монастырь местом силы. И с этим трудно не согласиться, ведь возвращаться в Монсеррат хочется снова и снова.