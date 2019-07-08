В Гродно мужчина разбил витрину с алкоголем, чтобы перестать пить

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Инцидент произошел в областном центре в минувшие выходные. Мужчина выпил, после чего вышел на улицу прогуляться. Зашел в магазин, попросил продавщицу нажать тревожную кнопку, затем разбил витрину.

Дебошир дождался милицию на улице.

Свой поступок ранее никогда к уголовной ответственности не привлекавшийся мужчина объяснил тем, что хотел завязать со спиртным, которое никому употреблять не стоит, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.