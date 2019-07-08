Слон против кита. Сравниваем легендарную «Мосинку» с немецким «маузером»

Источник материала: Tut.by

Обе эти винтовки стали легендами, обе едва ли не лучшие в своем классе, и обе произведены в огромных масштабах. И винтовка Мосина, и карабин Mauser 98k с удовольствием используются стрелками и сегодня. 42.TUT.BY попытался их сравнить по десяти параметрам: от длины до винтовочных гранатометов.



Фото: flickr.com

Длина

Скажем сразу: такие показатели как прицельная дальность и «убойная сила» мы сравнивать не будем — просто потому, что у обоих винтовок и дальность, и дульная энергия патрона заведомо выше, чем требуется в реальном бою. Да, из «мосинки» можно выстрелить не на 1500, а на 2000 метров, но мы прекрасно понимаем, что на таком расстоянии человек из винтовки никуда не попадет. Реальные дистанции боя и в Первую мировую, и в Великую Отечественную были до 500 метров максимум. Поэтому человечество и перевооружилось на автоматы и промежуточные патроны.

Отсюда, кстати, и первый плюс Маузера перед винтовкой Мосина — он просто короче. Общая длина К98 даже со штыком составляет всего 1,25 метра (а без него и вовсе 1,1 метра) — тогда как у трехлинейки даже без штыка получаются 1,234 м, а с ним — более 1,6 метра. В тесноте окопа, в кузове грузовика, в помещении короткий карабин гораздо удобнее длинной винтовки. Последняя благодаря длине ствола дает большую настильность траектории и прицельную дальность — но, как мы уже выяснили, это для современных войн не особо важный параметр. Собственный же короткий карабин у Мосина появился только в 1944 году.

Штык

Давайте внимательнее присмотримся к штыкам. Винтовка Мосина оснащается классическим игольчатым штыком. А к «маузеру» примыкается штык-нож, который, как ясно из названия, и штык и нож, так что им можно не только воевать в ближнем бою, но и делать массу дел в быту, например, резать колбасу. Кстати, по распространенной версии, «мосинки» в начале 20 века не стали оснащать штыками-ножами из страха, что хозяйственные солдаты из крестьян немедленно их стащат и отправят домой — а на игольчатые никто не польстится (как, впрочем, и вышло).



Штык-нож к Mauser 98k. Фото: wikipedia.org

Правда, немцы тоже не очень хотели, чтобы штыки использовались не по назначению. Поэтому их делали из стали, которая очень плохо держала заточку — так что ножи из них получались отвратительные. Что же касается боевых качеств штыков, то они оказались в Великой Отечественной таким же излишеством, как и огромная прицельная дальность: процент потерь от штыковых атак был очень мал. Дошло до того, что с 1944 года на карабины Маузера вообще перестали ставить штыки. Поэтому «штыковое» преимущество немецкой винтовки, если оно и есть, весьма малое.

Тиражи

Распространенность обоих винтовок была колоссальной. Страны, где винтовки Мосина и Маузера стояли на вооружении, исчисляются десятками, так что будем сравнивать тиражи. И тут простая и надежная русская винтовка в безоговорочных лидерах. 14 миллионов произведенных K98 ни в какое сравнение не идут с 37 миллионами «мосинок».

Да, производство «маузеров» было свернуто после разгрома Рейха в 1945 году, а конкурент производился до 1965 года. Но середина века — это уже переход на самозарядные и автоматические системы, то есть, время автоматов Калашникова. Так что маловероятно, что эти 20 лет как-то радикально повлияли на количество выпущенных винтовок.



Изображение: George H. Mewes / wikipedia.org

Удобство ношения

Несмотря на то, что у винтовки Мосина ремень из простого брезента, а у «маузера» кожаный, многие отдают первенство отечественной винтовке — просто потому, что ремень у немецкой винтовки тоньше и натирает немного больше. При этом вес карабина вполне сравним с «мосинкой».

Патроны

Многие предъявляют претензии к устаревшему русскому патрону 7,62×54 с закраиной. Однако большая часть проблем касается использования его не в винтовках, а в пулеметах. «Мосинке» же такой патрон не помеха, единственным недостатком можно назвать чуть большие габариты магазина, выступающего за пределы ложа. «Маузер» этого недостатка лишен, потому что более рационально сделанные патроны позволяют сделать магазин двухрядным.



Патроны 7,62×54R мм в ассортименте (поздняя модификация с остроконечными пулями, изначально пули были с круглыми носками). Изображение: CynicalMe / wikipedia.org

Заряжаются обе винтовки из обойм по пять патронов (хотя в магазин «мосинки» помещаются всего четыре, но пятый идет сразу в ствол — из-за чего многие ошибочно считают винтовку пятизарядной). У «Маузера» все патроны уходят сразу в магазин, в ствол шестой патрон досылать категорически не рекомендуется: может сломаться экстрактор. В этом плане, кстати, винтовка Мосина несколько впереди: в нее можно при необходимости быстро зарядить один патрон в ствол и тут же выстрелить, не боясь испортить винтовку.

Кроме того, немецкое оружие намного удобнее заряжать из обоймы. Зато, если патрон заклинил, и винтовку нужно разрядить, то сделать это быстро немецкий карабин не позволяет. А с «мосинкой» таких проблем не возникает.

Скорострельность

Скорострельность что «мосинки», что К98 примерно равна и зависит от квалификации стрелка. Старший лейтенант Немцев ставил со своей винтовкой Мосина рекорды по 45−55 выстрелов в минуту (и попадал!), но средний боец вряд ли сможет выстрелить из обеих винтовок больше 15 раз за 60 секунд. Высокая скорострельность — дело самозарядного и автоматического оружия.

Надежность

Здесь «Маузер» несколько более чувствителен к морозу и грязи. Но только «несколько» — не стоит верить рассказам о том, что «немцы зимой не могли стрелять из-за отсутствия зимней смазки».

Винтовка Мосина все же надежнее. Правда, в условиях низкой культуры обращения с оружием можно угробить даже такую простую и неприхотливую систему. К примеру, Первая мировая знала много случаев, когда магазин винтовки намертво забивался грязью, и бойцы не спешили ее вычищать — пользовались оружием как однозарядным. Если же не запускать уход за оружием — оба образца обладают просто феноменальной надежностью.

Безопасность

С точки зрения безопасности — впереди, безусловно, маузер. Флажковый предохранитель винтовки намертво перекрывает курок, прицельные приспособления, и при надобности даже затвор. А еще четко показывает стрелку, в боевом или не в боевом положении сейчас винтовка.

У «мосинки» весьма неудобна и постановка на предохранитель (особенно зимой, в перчатках), и с первого взгляда непросто определить, можно ли выстрелить из винтовки прямо сейчас.



Хорошо виден флажковый предохранитель на 98k. Фото: http://gun-test.ru

Оптика

В качестве «специализированных» вариантов использовались и винтовка Мосина, и карабин Маузера. В первую очередь их применяли в качестве снайперских, устанавливая оптические прицелы. И здесь кажущееся превосходство немецкой винтовки с ее цейсовской оптикой оказывается вовсе неочевидным. Как рассказал военный историк Андрей Уланов, советские прицелы ПУ и ПЕ, созданные еще в тридцатых на основе немецких, были как минимум не хуже — давали увеличение в 3,5 — 4 раза. А большинство немецких прицелов, которые ставили на «маузеры», были всего лишь полуторакратными. Захваченные винтовки с такими прицелами после испытаний советских офицеров не впечатлили. Здесь первенство за «мосинкой».

Винтовочные гранатометы

А вот по винтовочным гранатометам вермахт, безусловно, превосходил РККА. Монтируемый на винтовку Мосина гранатомет Дьяконова был откровенно ужасен. Вся номенклатура гранат, которыми он мог стрелять, была примерно одинаково плоха, и никакой популярности у бойцов он не снискал.

Зато отлично показал себя немецкий, который ставился на К98. Их выпустили почти полтора миллиона, солдаты с их помощью боролись с пехотой, с танками, ставили дымовые завесы и тратили сотни тысяч гранат в месяц. Это явный показатель успешности. По «гранатометной» составляющей лидируют немцы.



Солдат, вооруженный K98 с Gewehrgranatgerät. Фото: wikipedia.org

Вывод

Итак, у нас закончились параметры для сравнения. А победителя по-прежнему выявить трудно, так как сравнение попалось непростое: в разных углах ринга оказались две практически идеальные винтовки. Правда, у русской винтовки по-прежнему остается колоссальное преимущество в виде гораздо большего «тиража». Как говорится, порядок всегда бьет класс. Особенно, если этот класс практически полностью идентичен.