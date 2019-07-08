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Россияне, задержанные по делу о салюте, находятся в СИЗО №1

09.07.2019 11:47 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Как рассказали сотрудники посольства России, обвиняемые по делу о смертельном салюте в Минске россияне находятся в СИЗО №1.

Об этом сообщил БелаПАН пресс-секретарь посольства Сергей Араев. Он отметил, что состояние здоровья российских граждан удовлетворительное, жалоб на условия содержания они не имеют. Он также отметил, что идет работа с адвокатами и поддерживается связь посольства и родственников задержанных.

Напомним, что Следственный комитет Беларуси задержал двух мужчин 28 и 25 лет, прибывших в Беларусь для оказания технической помощи при подготовке к салюту. Как сообщили в комитете, в процессе заряжания салютных установок «представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями: они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними».

Вечером 3 июля в Минске во время праздничного салюта произошло ЧП: взорвались салютные установки. По последним данным, пострадало не менее 10 человек, от ранения в шею погибла женщина.

 
Теги: Минск
 
 
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Как рассказали сотрудники посольства России, обвиняемые по делу о смертельном салюте в Минске россияне находятся в СИЗО №1.
 
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