Россияне, задержанные по делу о салюте, находятся в СИЗО №1

Как рассказали сотрудники посольства России, обвиняемые по делу о смертельном салюте в Минске россияне находятся в СИЗО №1.

Об этом сообщил БелаПАН пресс-секретарь посольства Сергей Араев. Он отметил, что состояние здоровья российских граждан удовлетворительное, жалоб на условия содержания они не имеют. Он также отметил, что идет работа с адвокатами и поддерживается связь посольства и родственников задержанных.

Напомним, что Следственный комитет Беларуси задержал двух мужчин 28 и 25 лет, прибывших в Беларусь для оказания технической помощи при подготовке к салюту. Как сообщили в комитете, в процессе заряжания салютных установок «представители предприятия-поставщика допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями: они осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними».