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Россияне, задержанные по делу о салюте, находятся в СИЗО №1
Источник материала: БДГ
Как рассказали сотрудники посольства России, обвиняемые по делу о смертельном салюте в Минске россияне находятся в СИЗО №1.
Об этом сообщил
Напомним, что Следственный комитет Беларуси
Вечером 3 июля в Минске во время праздничного салюта произошло ЧП: взорвались салютные установки. По последним данным, пострадало не менее 10 человек, от ранения в шею
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Как рассказали сотрудники посольства России, обвиняемые по делу о смертельном салюте в Минске россияне находятся в СИЗО №1.
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