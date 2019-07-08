Лето без интернета, или У каждого поколения – своё счастливое детство

Источник материала: Пинский Вестник

И как мы жили без интернета? Чем можно было заняться, если не тыкать пальцами в экран? Да, технологии XXI века прочно вошли не только в нашу жизнь, но и в жизнь наших детей. Теперь они куда быстрее взрослых осваивают айпады, смартфоны…

Поводом для этой публикации стало обращение в редакцию пенсионера Виктора Козлова. Неравнодушный мужчина написал в своем письме о неформальном уличном тимуровском отряде «Восход», действовавшем в начале 60-х годов в Пинске. Тимуровцами были образцовые подростки. «Взялся сделать – сделай хорошо», – говорил главный герой повести А. Гайдара «Тимур и его команда». Этот лозунг подхватили 13 ребят с улицы Матросова, которых объединил «Восход». Они бескорыстно совершали хорошие поступки, оказывали помощь пожилым людям, не чурались разнообразных хозяйственных работ. Пололи вместе огороды, пока родители были заняты, помогали друг другу подтянуть школьные предметы.



Заседание актива. Планерка. 1964 г.





Вооружившись своим детским воображением, ребята целыми днями играли на улице, запускали бумажные кораблики в лужах, тут же в резиновых сапогах или босиком измеряли их на глубину, активно познавали мир, разносторонне развивались. Каждое воскресенье они устраивали концерт для родителей. Пели, танцевали, причем под собственное музыкальное сопровождение – аккомпанировала на баяне Галя Садовская, самая старшая в отряде, она тогда только начала ходить в музыкальную школу. Представления для мам и пап продумывали до мелочей: расставляли стулья, присваивая им ряд и место, рисовали пригласительные.



День тимуровцев начинался с зарядки, которую проводил младший брат Гали Валера, а вечером вместе пели «День завершен, близится сон…» и, пожелав друг другу «Спокойной ночи», расходились по домам. Летом в лесу организовывали конкурс на лучшего грибника, играли в «Зарницу», зимой лепили снеговиков и устраивали баталии в снежки.



Они, активные и позитивные, из детей превратились в счастливых взрослых, которые умеют дружить, любить, уважать.



– Это была, с одной стороны, игра, с другой - мы чувствовали себя причастными к чему-то очень важному и взрослому, - вспоминает «тренер» Валерий. – О месте и времени встречи договаривались заранее. Было весело! Да и вообще некогда было дома сидеть. Мы всегда были заняты чем-то полезным и интересным.



– Мы не просто отряд, мы одна семья до сих пор, – говорит Нина Попенко. – Мне было очень приятно в нашу традиционную весеннюю встречу в кругу друзей детства отметить свой юбилей.



– Собираясь в мае у нас дома, мы стараемся ободрить и поддержать друг друга. И, расставаясь, уверены в том, что непременно свидимся снова. Порой не важно, что мы скажем, нам лишь необходимо взглянуть друг другу в глаза, – говорит Галина Садовская.



– Каждого из нас учили быть настоящим человеком, личностью, гражданином; правильно развиваться, хорошо учиться, уважать и любить родителей и учителей, ловить каждое сказанное ими слово. Дарить сердца людям и, конечно, близким, –завершает дружескую беседу Валентина Тихончук.



На линейку, отряд, становись! 1964 г.





«Встретить человека – это подарок судьбы. Но люди не встречаются – они обретают друг друга» – золотые слова Антуана де Сент-Экзюпери служат доказательством крепких отношений тимуровцев. И думается мне, что у современных детей, несмотря на обилие игрушек, гаджетов, смартфонов, той свободы и истинной, непоколебимой дружбы, как у подростков той поры, – нет. Хотя… Пройдут годы, и свое детство современная ребятня также будет вспоминать как самое счастливое, потому что у каждого поколения – свое счастливое детство. Стариками они, пожалуй, с ностальгической улыбкой будут рассказывать своим внукам, как засиживались в интернете, играли в танчики или еще в какие-нибудь компьютерные игрушки, «зависали» ВКонтакте, Инстаграме и Одноклассниках.

Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ

Фото из архива семей Садовских, Попенко и Тихончук

P.S. От имени редакции выражаем искреннюю благодарность и признательность членам тимуровского отряда «Восход» – людям, чья активная жизненная позиция, неравнодушие, обеспокоенность за судьбу подрастающего поколения не остались незамеченными. Они достойны восхищения и глубокого уважения.