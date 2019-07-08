Приглашаем принять участие в выставке ТехИнноПром

22-я международная выставка технологий и инноваций в промышленности ТехИнноПром состоится с 17 – 20 сентября 2019 года по адресу Футбольный манеж, пр. Победителей, 20/2, г. Минск, Беларусь
Проводится под патронажем Правительства Республики Беларусь.
Подробнее
Выставка включает три тематических раздела:
Промышленное оборудование, технологии и продукция
Индустрия 4.0 – цифровая трансформация промышленности
Энергетика в промышленности, энергосбережение, экология
Цель выставки – продвижение инновационного промышленного оборудования, продукции и технологий отечественных и зарубежных компаний на региональные и международные рынки; укрепление деловых контактов и обмен опытом.
Выставка включена в программу Белорусского промышленно-инвестиционного форума-2019, который проводится ежегодно, начиная с 1997 года, при официальной поддержке Совета Министров Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления, исполнительных органов власти всех областей Республики Беларусь и города Минска, общественных объединений.
Статистика 2018:
участники выставки: 245 международных компаний, предприятий и фирм из Беларуси, Дании, Китая, России, Украины, Швеции;
посетили выставку и приняли участие в мероприятиях форума более 3000 специалистов из 19 стран, в том числе члены Правительства, руководители и специалисты высшего звена отраслевых министерств, государственных комитетов и концернов, исполнительных органов власти всех областей Республики Беларусь и города Минска, промышленных предприятий, учреждений науки и образования, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Республике Беларусь, руководители международных организаций;
деловая программа: 32 мероприятия, в которых приняло участие более 1500 специалистов.