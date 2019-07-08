В Березинском районе 12-летний ребенок на мопеде врезался в дерево - у него тяжелые травмы

Источник материала: Tut.by

В Березинском районе ребенок серьезно пострадал, катаясь на мопеде. Об этом сообщили в УГАИ МВД.



Фото: ГАИ

Авария произошла 8 июля, около 18.00, в деревне Большие Логи. По предварительной информации, 12-летний мальчик ехал на мопеде Sabur по трассе Мартияновка — Котово — Осовона. На 11-м километре дороги он не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.