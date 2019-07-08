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Установлена причина дефектов конструкций дома на Широкой, откуда в апреле эвакуировали жильцов

09.07.2019 11:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты назвали причину дефектов монолитных колонн в проблемном доме на Широкой, где в конце апреля эвакуировали жильцов. Они образовались в числе прочего из-за использования более низкого класса бетона, сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О проблемах новостройки на улице Широкой, 3 в Минске общественность узнала 26 апреля: в этот день из нее эвакуировали всех жильцов. Оказалось, что во втором подъезде дома обнаружили дефект несущей колонны и для его устранения в целях безопасности пришлось вывести всех людей. Колонну укрепили двутаврами, но проблемы у жильцов продолжались: в стенах появлялись новые трещины, сыпалась штукатурка, а в третьем подъезде обнаружилась еще одна проблемная колонна. Панику людей местные власти погасили тем, что пообещали обследовать весь дом, а потом еще мониторить его состояние до конца года. По предварительным итогам обследования надо было укрепить 10 колонн дома.

Но по окончательным итогам обследования специалисты дали заключение: усиление понадобится еще 11 колоннам: 10 из них находятся в подвале, одна — на уровне 1-го этажа. Кроме того, сделан вывод: дефекты конструкций образовались из-за использования бетона более низкого класса, чем требовалось по проектной документации, и нарушения технологии выполнения монолитных работ.

— По этому заключению проектный институт уже разработал техническое решение. В первую очередь понадобится устранить дефекты трех колонн. Речь идет об одной конструкции в 3-м подъезде и двух в подвале 2-го подъезда. Состояние колонн некритичное и неопасное. Чтобы предотвратить их дальнейшее разрушение, конструкции усилят продольными металлическими уголками, поперечными планками и арматурной сеткой по всему периметру. Ведем переговоры по выбору подрядчика. Планируется, что работы выполнят в течение месяца. Позже возьмутся за оставшиеся колонны, — сказала начальник производственного отдела ЖКХ района Елена Стефанова.

Мониторинг конструкций жилого дома, в том числе перекрытий, продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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Специалисты пришли к выводу, что усиление понадобиться 11 колоннам в доме.
 
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