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Мамма Миа! Итальянская лотерея разыграет рекордный джекпот €184 миллиона
09.07.2019 11:56 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
В разное время билеты этой лотереи скопом скупали такие знаменитости как Элизабет Херли, Джордж Клуни, Пэрис Хилтон и Мадонна.
Насколько хорошо вы знакомы с международными лотереями?
О таких гигантах как американские лотереи Powerball и Mega Millions слышали, пожалуй, уже все. В особенности после того, как джекпоты этих лотерей установили мировой рекорд в полтора миллиарда долларов в 2016 и 2018 году соответственно.
Итальянский лотерейный джекпот SuperEnalotto
Итальянские лотереи менее известны широкой аудитории, но в последнее время стремительно набирают популярность. Не в последнюю очередь это связано с новым рекордом, который сейчас устанавливает итальянская лотерея №1
По результатам минувшего тиража SuperEnalotto выигрышными номерами стали 6, 12, 22, 25, 29, 62 и дополнительный шар под номером 90. Нынешний джекпот итальянской лотереи уже превысил мировой рекорд, который до настоящего момента составлял 177.8 миллионов евро. Так далеко призовой фонд еще не заходил – с огромной вероятностью приз выиграют по результатам сегодняшнего тиража.
Итальянская лотерея SuperEnalotto на этой неделе разыгрывает огромный джекпот, и вам вовсе необязательно мчаться в Италию, чтобы
SuperEnalotto - самая известная итальянская лотерея, и когда ее джекпоты достигают огромных размеров, она привлекает внимание во всем мире.
В разное время билеты этой лотереи скопом скупали такие знаменитости как Элизабет Херли, Джордж Клуни, Пэрис Хилтон и Мадонна.
На фото: Пэрис Хилтон покупает билет на удачу в лотерее Италии SuperEnalotto
Известно, что многие знаменитости пробовали играть в Супереналотто, но больше всех повезло Мадонне. Сообщалось, что певица приобрела 100 билетов SuperEnalotto во время своего мирового турне 2012 года, и выиграла приз второй категории на сумму €120 000 (Мадонна пожертвовала свой выигрыш на строительство школы в Малави).
Играть в SuperEnalotto онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте и
Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот SuperEnalotto, приобретите билеты SuperEnalotto уже сегодня.
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В разное время билеты этой лотереи скопом скупали такие знаменитости как Элизабет Херли, Джордж Клуни, Пэрис Хилтон и Мадонна.
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