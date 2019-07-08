Какой удар по евро планируют нанести итальянцы

Источник материала: Ежедневник





В Италии проходит обсуждение идеи введения в стране параллельной национальной валюты. Станет ли это большим ударом по евровалюте?

Итальянские политики обсуждают возможность введения в стране параллельной валюты, мини-векселей казначейства, так называемых mini-ВОТ (по первым буквам Buoni Ordinari del Tesoro, что в переводе с итальянского означает "обыкновенные казначейские облигации"), пишет деловая газета "Взгляд" .

Планируется, что mini-BOT "не будут составлять конкуренцию евро, но могут приниматься внутри Италии при любых расчетах за товары и услуги, если плательщик и получатель платежа согласны использовать эти бумаги в качестве платежного средства".

"Взгляд" пишет, что если данные бумаги номиналом в 100 евро будут приниматься для уплаты налогов, то это позволит погасить внутреннюю задолженность в сумме 52 млрд евро перед национальными компаниями и домохозяйствами. В свою очередь они смогут платить налоги и рассчитываться с помощью mini-BOT за товары и услуги.

По мнению специалистов, экономический эффект от эмиссий таких ценных бумаг, которые хоть и составляют меньше стандартных гособлигаций, будет таким же, как от внешних кредитов и инвестиций. Компании смогут тратить больше средств на внутреннее развитие.

"Введение уплаты налога "фантиками" – фактически то же самое, что снижение налогообложения. Нет сомнения, что хороший спрос на мини-BOT будет гарантирован. А Риккардо Пуглиси, экономист из Университета Павии, рассматривает mini-ВОТ как "способ облегчить выход Италии из еврозоны", – пишет издание.

"Подозрения Пуглиси не беспричинны, учитывая, сколь значительное количество членов итальянского кабинета явно выступают против евро. Особенно принимая во внимание, что группу "антиевровиков" возглавляет министр внутренних дел Маттео Сальвинии", – цитирует "Взгляд" слова аналитика портала AlterNet, принадлежащего некоммерческой организации Independent Media Institute (IMI) Маршалла Ауэрбаха.

"Есть опасения, что Сальвини рассматривает mini-ВОТ как средство обеспечения полного отказа от евро и выхода Италии из еврозоны в поддержку более широкой националистической популистской повестки дня его партии. Таким образом, мы имеем дело с битвой за или против евро, идущей между хранителями валюты, в частности Европейским центральным банком с одной стороны, и итальянскими популистами и прочими сторонниками национального государства с другой. Последние сильно рассчитывают, что Брюссель под угрозой "италексита" (термин образован по аналогии с Brexit – прим. авт.) откажется, наконец, от желания навязать Италии политику жесткой экономии", – считает Ауэрбах.

Год назад Маттео Сальвини пообещал "снизить налоги и вывести страну из финансовой ямы, не ухудшая положения народа". Таким образом, введение mini-BOT станет значительным плюсом для имиджа главы МВД Италии и исполнением его предвыборного обещания.

"Он ставит фактически руководство ЕС перед фактом: ребята, если вы хотите провести с Италией такой же трюк, как прокрутили с Грецией, предупреждаю, что не получится. Так что либо вы отказываетесь от попыток опустить нас до уровня плинтуса, либо получите большую финансовую (и не только) проблему", – пишет "Взгляд".

Через тернии к нацвалюте

В начале июня парламент Италии единогласно проголосовал за то, чтобы "изучить вопрос о введении mini-BOT". Как отмечает издание, инициаторы выдвинули данный вопрос на голосование "в нейтральной форме" для того, чтобы не напугать своими стремлениями Брюссель. Главой Европейского Центрального банка является итальянец Марио Драги, поэтому реакция Евросоюза не заставила себя долго ждать.

Еврокомиссия и Банк ЕС выступили против введения в Италии mini-BOT, рассматривая его как угрозу для единой валюты и как средство уклонения от фильсканых правил, установленных при ее создании.

"Mini-BOT – это либо деньги, либо долговые бумаги. В первом случае это противоречит договоренностям об использовании единой валюты. Во втором нарушает нормы, установленные Евросоюзом для объемов госдолга. Третьего не дано", – цитирует издание слова Драги.

Министры Евросоюза решили запустить против Рима процедуру взятия под контроль всех расходов государства на основании превышения им норм дефицита бюджета. Однако Пактом стабильности Евросоюза предусмотрено, что дефицит бюджета страны, входящей в Евросоюз, считается в норме, если он не выше 3% от ВВП. В Италии этот показатель запланирован на уровне 2,4%.

"Сальвинии на решение Брюсселя отреагировал с присущим ему сарказмом, сообщив, что "вешаться от несоблюдения каких-то идиотских требований не намерен" и добавил, что пока безработица не достигнет 5%, будет инвестировать в развитие национальной экономики, невзирая на размер дефицита бюджета. В переводе с итальянского на евросоюзный это выглядит так: если вы только попытаетесь наложить лапу своего контроля на госрасходы Италии, мы введем mini-BOT. В том, что итальянский парламент проголосует за это, не сомневаются даже в столице ЕС", – пишет "Взгляд".

Автор статьи делает вывод о том, что если Брюссель решит оказать давление на Рим, то власти Италии примут закон о том, что облигации являются государственной валютой, что в дальнейшем приведет к выходу страны из еврозоны. Это станет большим ударом по евровалюте и поставит под угрозу существования всего Евросоюза.

По оценкам издания, валютный кризис в Италии распространится на Испанию, Португалию, сильно ударит по Франции, в Центробанке которой на балансе находится 385 млрд евро итальянских облигаций.

"Суммарно дыра в ЕЦБ, образующаяся в результате перехода Италии на национальную валюту, составит около триллиона евро. Чтобы ее заткнуть, ведомство Марио Драги должно будет использовать все собственные резервы да еще выдернуть деньги из ЦБ государств, входящих в еврозону. Сомнительно, что от такого удара евро сможет оправиться", – отмечается в статье.