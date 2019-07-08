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Глава «Динамо-Брест»: Россияне активно подпитываются идеями «русского мира». Им это важно, нам - вредно

09.07.2019 12:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев в интервью «Прессболу» раскритиковал идею возможного перехода одного из белорусских клубов в российскую премьер-лигу (РПЛ).


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Что я думаю о предложении Гинера? По своей сути оно диверсионно и вредно — даже с точки зрения его обсуждения.

— Однако тренер вашего"Динамо" Марцел Личка принял идею с энтузиазмом.

— Марцел — тренер. Он оценивал этот проект с одной позиции — соревновательной. Здесь его можно понять, но существует множество аспектов, в которые Личка просто не посвящен. Опять же именно потому, что он всего лишь тренер. Его главная задача — не ошибаться в установках на игру. В других областях право на ошибку, безусловно, есть. Как и есть право на свою точку зрения. Но это отнюдь не позиция нашего клуба.

А она такова: наши восточные соседи, как это часто за ними водится, преследуют не только спортивные цели. Не секрет, что современное российское общество в последнее время активно подпитывается идеями так называемого «русского мира». Затея с привлечением клубов из бывших советских республик в состав чемпионата РПЛ из того же ряда. Им это важно, нам — вредно.

Объясню почему. Белорусский футбол в последние годы не пинал только ленивый. И это справедливо. Сборная традиционно не радует, клубы выступают на международной арене с все меньшим успехом. О временах, когда две команды играли в групповом раунде Лиги Европы, мы уже и не вспоминаем. Радуемся, если туда попадает хотя бы борисовский БАТЭ.

В чем причина деградации отечественного футбола? На мой взгляд, это прямое следствие того, что федерация толком не занималась привлечением к нему частных инвесторов. Они, вкладывая деньги в клуб, как никто другой (по естественным причинам), заинтересованы в итоговом результате. Но, как обычно, все у нас бывает вопреки. Инвесторы все-таки появляются. Мы подтянули средства, та же «Ислочь»… И сегодня чемпионат справедливо называют самым захватывающим за последние годы. Чемпион уже не известен за круг до финиша, а борьбу за медали ведет шестерка клубов. И кто пробьется в призеры — опять же большой вопрос.

— Меня радует и то, что очки у лидеров регулярно отнимают и андердоги из нижней части таблицы.

— Все это говорит о том, что наш чемпионат становится самодостаточным. Пусть относительно, но сдвиги налицо. И именно в это время нам предлагают его похоронить.

— Можно делегировать в РПЛ минское «Динамо». Сергею Гуренко интересно попробовать силы в компании российских грандов.

— Я не против, пусть тогда и переезжают туда насовсем. Но такой эксперимент у нас уже был — в хоккее. Конечно, это два разных вида спорта, сравнивать их не стоит, но определенные параллели провести можно.

Очень приличный бюджет, формировавшийся силами государственных компаний. «Беларуськалий», «Белавиа» и далее по списку. Он был не самым маленьким в КХЛ, но в итоге за все время «Динамо» лишь пару раз вышло в плей-офф. И вылетело оттуда на самой ранней стадии. Большей же частью команда обреталась в подвале турнирной таблицы. Дошло до того, что обратить внимание на проблемы «Динамо» пришлось президенту страны.

Но КХЛ все-таки лига закрытая, и, купив франшизу, там можно играть до бесконечности. В футболе такого не будет — принцип спортивной ротации соблюдается свято. Готово ли «Динамо» к таким правилам игры?

Но главное даже не это. Мне интересно, на каких основаниях белорусский, армянский или казахстанский клуб пустят в сильнейший дивизион чемпионата России. Не секрет, что в процессе конфликтов с федерацией по поводу «дела Савицкого» мы изучали вариант перехода в чемпионат Украины, Польши или Литвы. Так что в этом вопросе я довольно компетентен. И могу сказать, что даже с учетом хороших отношений и многочисленных знакомств с топ-менеджментом этих федераций и чиновниками УЕФА путь в высшую лигу всегда один — из самого нижнего дивизиона. Исключений не будет ни для кого.

Напомним, что идею выступления белорусских клубов в чемпионате России предложил президент ЦСКА Евгений Гинер, но дальнейшего развития она так и не получила, хотя на Суперкубке России прошла встреча представителей РПЛ и футбольных федераций ЕАЭС. Как сообщает АБФФ, вопрос о так называемом «объединенном чемпионате» на встрече не обсуждался.

Вопрос о так называемом «объединенном чемпионате» на встрече не обсуждался, сообщается на официальном сайте БФФ.
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331521
Вопрос о так называемом «объединенном чемпионате» на встрече не обсуждался, сообщается на официальном сайте БФФ.
Читать полностью: https://www.pressball.by/news/football/331521
 
Теги: знакомства
 
 
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Глава брестского «Динамо» Александр Зайцев в интервью «Прессболу» раскритиковал идею возможного перехода одного из белорусских клубов в российскую премьер-лигу...
 
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