﻿ День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».

09.07.2019 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Soligorsk News


3 июля 2019 23:55 7152

День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке "Четырёх стихий".

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

В День Независимости Республики Беларусь, 3 июля, в Солигорске и Солигорском районе отмечали массовый праздник «Беларусь — имя побед!».

День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».

После завершения праздничного митинга на развилке автодорог Микашевичи-Солигорск-Старобин возле памятника погибшим солигорчане присоединились с праздничному шествию «Поклон освободителям».

День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».

Жители Солигорска- работники предприятий и организаций, учреждений культуры, образования и здравоохранения, молодежные организации колоннами прошли к центральной площади.

День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».

Такое шествие – дань памяти всем, кто погиб в различных войнах в борьбе за независимость нашей страны, а также гордость за свою суверенную республику.

День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».

После шествия праздничные гулянья развернулись в парке Четырех стихий. Можно было увидеть праздничную концертную программу различных коллективов учреждений культуры и образования Солигорского района «Краіна, дзе цвіце любоў мая». Целых четыре часа на одной из площадок парка зажигал фестиваль уличной культуры «Soligorsk street».

День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».

В рамках проекта «Беларусь — крыніца натхнення» состоялась акция Солигорского райкома БРСМ «Дзень у вышыванцы». Молодежная организация еще накануне приглашала посетить парк Четырех стихий в одежде с белорусским орнаментом или другими национальными атрибутами. Конечно, надев определенную одежду, человек не может автоматически стать большим патриотом, но это научит любого знать, любить и отличать свое, гордиться своей культурой, своими традициями. Потому акция заслуживает внимание. Многие солигорчане стали ее участниками.

День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».

Также работала в парке Четырех стихий интерактивная площадка «Любы сэрцу наш край». На ней можно было стать участником мастер-класса, попробовав себя в каком-нибудь ремесле, сфотографироваться в фотозоне определенной тематики.

День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».
День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке «Четырёх стихий».

«Спокойствие. Надежность. Безопасность»: не обошлось на празднике без показательных выступлений ГРОЧС. Они прошли на улице Лесной. А паркинг ЦТ «Грин» принимал финал Кубка автоспорта «Виртуозы руля», приурочив его к знаменательным датам. Много приятных впечатлений у всех, кто в тот день отдыхал в Парке «Четырех стихий останется еще надолго».

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 июля 2019 23:55 7152 День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебском районе фура насмерть сбила пенсионера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
09.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика