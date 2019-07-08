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День Независимости РБ в Солигорске: шествие, народные гулянья в парке "Четырёх стихий". Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Эдуард Кидяев.

В День Независимости Республики Беларусь, 3 июля, в Солигорске и Солигорском районе отмечали массовый праздник «Беларусь — имя побед!».

После завершения праздничного митинга на развилке автодорог Микашевичи-Солигорск-Старобин возле памятника погибшим солигорчане присоединились с праздничному шествию «Поклон освободителям».

























Жители Солигорска- работники предприятий и организаций, учреждений культуры, образования и здравоохранения, молодежные организации колоннами прошли к центральной площади.





























































Такое шествие – дань памяти всем, кто погиб в различных войнах в борьбе за независимость нашей страны, а также гордость за свою суверенную республику.













После шествия праздничные гулянья развернулись в парке Четырех стихий. Можно было увидеть праздничную концертную программу различных коллективов учреждений культуры и образования Солигорского района «Краіна, дзе цвіце любоў мая». Целых четыре часа на одной из площадок парка зажигал фестиваль уличной культуры «Soligorsk street».









В рамках проекта «Беларусь — крыніца натхнення» состоялась акция Солигорского райкома БРСМ «Дзень у вышыванцы». Молодежная организация еще накануне приглашала посетить парк Четырех стихий в одежде с белорусским орнаментом или другими национальными атрибутами. Конечно, надев определенную одежду, человек не может автоматически стать большим патриотом, но это научит любого знать, любить и отличать свое, гордиться своей культурой, своими традициями. Потому акция заслуживает внимание. Многие солигорчане стали ее участниками.













Также работала в парке Четырех стихий интерактивная площадка «Любы сэрцу наш край». На ней можно было стать участником мастер-класса, попробовав себя в каком-нибудь ремесле, сфотографироваться в фотозоне определенной тематики.









«Спокойствие. Надежность. Безопасность»: не обошлось на празднике без показательных выступлений ГРОЧС. Они прошли на улице Лесной. А паркинг ЦТ «Грин» принимал финал Кубка автоспорта «Виртуозы руля», приурочив его к знаменательным датам. Много приятных впечатлений у всех, кто в тот день отдыхал в Парке «Четырех стихий останется еще надолго».

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