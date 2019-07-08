38-летний форвард пройдет просмотр в минском «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Как сообщает Belarushockey.com , просмотр в минском «Динамо» пройдет 38-летний нападающий Александр Матерухин.



Фото: Дарья Бурякина

Принявший белорусское гражданство украинский форвард уже выступал за «Динамо» с 2013 по 2017 годы. В 222 матчах он набрал 90 (53+37) очков при показателе полезности «-20».

Последний сезон Матерухин провел в ВХЛ, защищая цвета ханты-мансийской «Югры». Он отыграл 52 встречи, отметившись 36 (12+24) баллами.

В 2018 году Александр Матерухин сыграл за сборную Беларуси на чемпионате мира в Дании. Тогда наша команда покинула топ-дивизион, а нападающий в 5 играх набрал 2 (0+2) очка.

В минском «Динамо» не комментируют информацию о приглашении Матерухина, но отмечают, что около дюжины хоккеистов действительно пройдет просмотр в составе «зубров».