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Вокруг Могилева хотят достроить кольцевую. Смотрите, какие есть варианты
Источник материала: Tut.by
Вокруг Могилева хотят достроить кольцевую. Правда, сделают это нескоро — минимум в 2021—2023 годах. Пока же проводят общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Юго-западный обход Могилева»,
В отчете указано, что с возведением юго-западного обхода транзитный транспорт сможет двигаться в обход Могилева по всем направлениям. А значит, в Могилеве снизится и загрязнение — акустическое и химическое.
«Формирование полного автодорожного обхода города за счет строительства
Вариантов трассы обхода рассматривали три, но в итоге выбрали один, при котором не нужно вырубать дубы и создавать неудобства при дальнейшей эксплуатации. «Одежду» тоже выбрали исходя из затрат более выгодную и экономичную — с цементобетонным покрытием.
Общественное обсуждение отчета продлится до 12 июля. Подробно о том, куда отправлять замечания, и детали обсуждения смотрите
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Общественное обсуждение проводят до 12 июля.
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