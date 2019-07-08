Вокруг Могилева хотят достроить кольцевую. Смотрите, какие есть варианты

Источник материала: Tut.by

Вокруг Могилева хотят достроить кольцевую. Правда, сделают это нескоро — минимум в 2021—2023 годах. Пока же проводят общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Юго-западный обход Могилева», сообщается на сайте «Могилевавтодора».



Фото: mogilevavtodor.by

В отчете указано, что с возведением юго-западного обхода транзитный транспорт сможет двигаться в обход Могилева по всем направлениям. А значит, в Могилеве снизится и загрязнение — акустическое и химическое.

«Формирование полного автодорожного обхода города за счет строительства

южного участка с мостом через реку Днепр предусмотрено градостроительным проектом

«Генеральный план города Могилева (корректировка)», — уточняется в отчете. С его полным текстом вы можете ознакомиться тут .

Вариантов трассы обхода рассматривали три, но в итоге выбрали один, при котором не нужно вырубать дубы и создавать неудобства при дальнейшей эксплуатации. «Одежду» тоже выбрали исходя из затрат более выгодную и экономичную — с цементобетонным покрытием.

Общественное обсуждение отчета продлится до 12 июля. Подробно о том, куда отправлять замечания, и детали обсуждения смотрите тут .



На схеме выбранный вариант строительства дороги частично выделен красным. Фото: mogilevavtodor.by