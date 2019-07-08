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Ограничение движения в Бресте (ул. Октябрьской революции)
09.07.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
09.07.2019 в период времени с 15.00 до 19.00 часов будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин в Бресте по ул. Окт. Революции (левая сторона) на участке дороги от ул. 28-го Июля до проспекта Республики.
Уважаемые водители, планируйте заранее маршрут движения.
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09.07.2019 в период времени с 15.00 до 19.00 часов будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин в Бресте по ул. Окт. Революции (левая сторона) на...
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