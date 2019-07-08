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Частный случай медицинского обслуживания простого человека
09.07.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Около 7 вечера с улицы прибегает 10-летний внук и плачет - что-то попало в глаз и сильно режет. Дома пытаемся сами промыть глаз, но ничего не получается.
фото - иллюстрация
Я по телефону 103 объясняю ситуацию и спрашиваю, куда везти ребенка. В ответ слышу: "Везите в детский травмпункт на Халтурина". (Насколько я знаю, телефонные разговоры записываются, и мои слова легко проверить)
С Орловской едем по указанному адресу. В травмпункте небольшая очередь, пришлось просидеть в коридоре примерно с полчаса. За это время никто в коридор не вышел и не поинтересовался, кто и с чем приехал.
Через некоторое время в коридор выходит врач и говорит, что он - травмотолог-ортопед, и дежурных окулистов здесь нет. А ехать нам надо в приемный покой областной больницы.
С Халтурина едем по указанному адресу. Там нас быстро осматривают и ставят диагноз - конъюктивит (скорее всего, песчинка, пока мы ездили, вышла сама, а красным глаз стал оттого, что пытались сами промыть), выписали лекарства и отправили домой.
В результате наш маршрут составил - ул.Орловская - ул.Халтурина - Областная больница. Время потрачено с учетом переездов и сидения в очереди - более часа.
Хочется задать пару вопросов здравотделу:
И совет родителям (полученный на собственном опыте) - если вечером ребенку что-то попало в глаз, едьте сразу в приемный покой областной больницы.
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Около 7 вечера с улицы прибегает 10-летний внук и плачет - что-то попало в глаз и сильно режет. Дома пытаемся сами промыть глаз, но ничего не получается. фото -...
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