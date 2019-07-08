Частный случай медицинского обслуживания простого человека

Источник материала: Виртуальный Брест

Около 7 вечера с улицы прибегает 10-летний внук и плачет - что-то попало в глаз и сильно режет. Дома пытаемся сами промыть глаз, но ничего не получается.





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Я по телефону 103 объясняю ситуацию и спрашиваю, куда везти ребенка. В ответ слышу: "Везите в детский травмпункт на Халтурина". (Насколько я знаю, телефонные разговоры записываются, и мои слова легко проверить)

С Орловской едем по указанному адресу. В травмпункте небольшая очередь, пришлось просидеть в коридоре примерно с полчаса. За это время никто в коридор не вышел и не поинтересовался, кто и с чем приехал.

Через некоторое время в коридор выходит врач и говорит, что он - травмотолог-ортопед, и дежурных окулистов здесь нет. А ехать нам надо в приемный покой областной больницы.

С Халтурина едем по указанному адресу. Там нас быстро осматривают и ставят диагноз - конъюктивит (скорее всего, песчинка, пока мы ездили, вышла сама, а красным глаз стал оттого, что пытались сами промыть), выписали лекарства и отправили домой.

В результате наш маршрут составил - ул.Орловская - ул.Халтурина - Областная больница. Время потрачено с учетом переездов и сидения в очереди - более часа.

Хочется задать пару вопросов здравотделу:

1. Почему по тел.103, не вникнув в суть дела, отправляют пациента не по тому адресу. Если ребенок, значит в детский травмпункт. 2.Почему в детском травмпункте дежурная медсестра вместо того, чтобы скучать за компъютером, не контролирует, кто и с чем прибыл. Мы бы не потеряли полчаса на ожидание в очереди.

И совет родителям (полученный на собственном опыте) - если вечером ребенку что-то попало в глаз, едьте сразу в приемный покой областной больницы.