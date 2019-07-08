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"Вечерняя симфония тысячелетия" прозвучит 27 июля на главной площади Бреста

09.07.2019 12:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте 27 июля состоится гала-концерт "Вечерняя симфония тысячелетия", посвященный 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры горисполкома Светлана Семашко.

"Вечерняя симфония тысячелетия" прозвучит 27 июля на главной площади Бреста

"День освобождения города - большой праздник. Запланированы возложения цветов на площади Свободы и в Брестской крепости, мероприятия для ветеранов, ряд фестивалей и концертов. Самый масштабный - "Вечерняя симфония тысячелетия" - пройдет на площади Ленина. Начало в 21.00", - рассказала Светлана Семашко.

В роли главного режиссера-постановщика и ведущего выступит известный российский деятель искусств Петр Татарицкий, музыкального руководителя и дирижера - маэстро Александр Сосновский. В концерте примут участие большой сводный симфонический оркестр в составе оркестров Национальной государственной телерадиокомпании и "Немига", ведущие музыканты и солисты Беларуси, вокальная группа "Чистый голос", творческие коллективы Брестской области. Программа вечера разделена на несколько блоков. В первой части прозвучат композиции на военную тематику, их сменят популярные классические произведения (опера, оперетта). Слушатели смогут насладиться и эстрадной музыкой. Завершится двухчасовой концерт праздничным фейерверком.

"Вечерняя симфония тысячелетия" прозвучит 27 июля на главной площади Бреста

На следующий день на этой же сцене состоится концерт музыкального фестиваля "Классика у ратуши с velcom | A1". Коллектив Art Music Orchestra представит программу "Viva, Штраус!", посвященную творчеству знаменитого австрийского композитора. Ожидается, что еще одним местом притяжения брестчан и гостей 28 июля станет парк культуры и отдыха, на территории которого пройдет фестиваль цветов. В Брестском академическом театре драмы в этот день устроят XVII Берестейский концерт-бал. Потанцевать в сопровождении городского духового оркестра под управлением Валерия Коваля можно будет во втором отделении. А в первом на сцену БАТД выйдет гитарист-виртуоз из Италии Том Синатра.

Брест от немецко-фашистских захватчиков был освобожден 28 июля 1944 года.

 
Теги: Брест
 
 
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