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«Почему бы нет»: Виктор Гончаров рассказал о возможном резерве для «Минчанки»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока основной состав волейбольного клуба «Минчанка» находится в летнем отпуске и постепенно настраивается на следующий сезон, главный тренер дружины Виктор Гончаров просматривает юный резерв, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Причем в его поле зрения оказались не только воспитанницы СДЮШОР, но и юные волейболистки из Китая.
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Новости Беларуси. Пока основной состав волейбольного клуба «Минчанка» находится в летнем отпуске и постепенно настраивается на следующий сезон, главный тренер...
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